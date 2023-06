Plastové znečistenia sú témou Svetového dňa životného prostredia

New York/Bratislava 4. júna (TASR) - Od roku 1973 si 5. júna každý rok pripomíname Svetový deň životného prostredia (World Environment Day, WED). Počas polstoročia sa postupne premenil na najväčšiu globálnu ekologickú informačnú platformu s cieľom upozorniť svetovú verejnosť na problematiku ochrany životného prostredia. Každý rok sa do neho zapája viac ako 150 krajín, pričom tento rok je jeho hostiteľskou krajinou Pobrežie Slonoviny.



Svetový deň životného prostredia sa pripomína na počesť prvej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch od 5. do 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Zúčastnili sa na nej zástupcovia 112 štátov, ktorí po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme.



V nadväznosti na odporúčania Štokholmskej konferencie schválilo Valné zhromaždenie OSN 15. decembra 1972 Program OSN pre životné prostredie /UNEP/ a 5. jún vyhlásilo za Svetový deň životného prostredia.



Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý sa každý rok zameriava na inú tému, je riešenie problematiky plastového znečistenia. Podľa Programu OSN pre životné prostredie každý rok sa na celom svete vyrobí viac ako 400 miliónov ton plastov, z ktorých polovica je určená na jednorazové použitie. Odhaduje sa, že 19 až 23 miliónov ton skončí v jazerách, v riekach a v moriach.



Výroba a spotreba plastov je celosvetovou výzvou. Celoeurópska stratégia pre plasty z januára 2018 upozorňuje, že ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, potom ich do roku 2050 bude v našich oceánoch viac ako rýb.



"Slovensko je prvou krajinou v strednej Európe, ktorá zaviedla od 1. januára 2022 systém povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. Počas prvého roka od uvedenia zálohovania do spoločnosti Slováci vyzbierali viac ako 820 miliónov zálohovaných obalov. O úspechu zálohového systému svedčí aj fakt, že návratnosť v nábehovom roku prekročila zákonom stanovené ciele až o 17 percent," povedal pre TASR Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR.



Symbolicky na Svetový deň životného prostredia spustilo 5. júna 2020 Ministerstvo životného prostredia SR Zelenú linku. Odvtedy prijala viac ako 6000 podnetov a žiadostí. "Medzi najčastejšie podnety patria podozrenia na nezákonne uložený odpad, nezákonný výrub drevín, zanedbanú starostlivosť o domáce zvieratá a nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp do životného prostredia," spresnil pre TASR Tomáš Ferenčák.