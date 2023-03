Plat poslanca sa nebude znižovať, plénum odmietlo Matovičovu novelu

Bratislava 31. marca (TASR) - Plat poslanca Národnej rady (NR) SR sa nebude znižovať na výšku priemernej mesačnej mzdy. Parlament v piatok odmietol novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR z dielne lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorá to predpokladala. Navrhoval, aby k platu mohla poslancovi vyplácať príspevok strana, za ktorú kandidoval. Použiť by mohla podľa návrhu peniaze z príspevku zo štátneho rozpočtu.



V súčasnosti je plat poslanca vo výške trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Matovič navrhoval, aby sa plat poslanca znížil trojnásobne. Návrh sa mal týkať aj súčasných poslancov.



Matovič tiež navrhoval, aby bola strana povinná pravidelne zverejniť informácie o poslancoch, ktorým bol vyplatený príspevok k platu zo straníckych peňazí, ako aj jeho výšku a dôvody, pre ktoré by im bol príspevok vyplatený.



Výška poslaneckého platu za rok 2022 bola 3270 eur. K nemu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostával v roku 2022 ešte 2180 eur, poslanec z iného kraja mal v minulom roku paušálne náhrady vo výške 2544 eur. K platu sa pripočítavajú aj funkčné príplatky, tie dostávajú predseda a podpredsedovia parlamentu a tiež predsedovia a podpredsedovia výborov.