Platforma DISI prináša nástroj na klamlivé informácie o koronavíruse

Bratislava 6. mája (TASR) – Platforma Digital Infospace Security Initiative prináša nástroj #DISINFOVÍRUS, ktorý má za pár sekúnd odhaliť pôvod klamlivých informácií o víruse, nasmerovať užívateľa na relevantný zdroj a šíriteľa dezinformácií stopnúť. TASR o tom informovala Tatiana Slivková z SKPR Strategies.



"Považovali sme za nevyhnutné pomôcť zmierniť dosahy tohto hoci nie nového, no o to citeľnejšieho fenoménu a ponúknuť faktickú dekonštrukciu a odborné objasnenie nepravdivých informácií, ktoré kolujú v informačnom priestore. Ako prví na Slovensku sme vytvorili databázu, ktorá zhromažďuje misinformácie, dezinformácie či hoaxy o novom koronavíruse," vysvetlil spoluzakladateľ projektu DISI Tomáš Kriššák.



Systém overovania informácií v projekte #DISINFOVÍRUS je podľa Slivkovej komplexný, pritom užívateľsky jednoduchý. Databáza je vytvorená s dôrazom na jednoznačnosť podaných informácií. Prostredníctvom špeciálne vyvinutých nástrojov monitoruje sociálne siete aj množstvo webových stránok a pochybné správy a kolujúce naratívy z dielne antisystémových aktérov dokáže odhaliť v reálnom čase.



"Na odhaľovaní pravdivostnej hodnoty zozbieraných výrokov pracuje niekoľko ľudí na viacerých úrovniach vrátane odborníkov z medicínskeho prostredia. Len čo sme si istí, že tvrdenie je falošné alebo manipulatívne a máme to podložené nepriestrelným faktickým základom, spracujeme ho do stručnej a zrozumiteľnej podoby," vysvetlil riaditeľ Inštitútu strategických politík a spoluzakladateľ projektu DISI Matej Kandrík.



Iniciatíva sa podľa slov Petra Kölesa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku riadi princípom, ktorý definoval už starogrécky historik Thukydides 400 rokov pred Kristom - ľudia neveria tomu, čo je pravda, ale tomu, čo počujú ako prvé, a aj preto je podľa neho dôležitý zvolený postup.



"Na prvom mieste je vždy pravdivý výrok, až následne oznamujeme verejnosti detaily analyzovanej dezinformácie. Takto dosiahneme efekt, keď si aj publikum, ktoré kladie menej dôrazu na obsah, zapamätá a preberie správnu informáciu a lož bude vnímať v kontexte rozporu s pravdivým tvrdením," vysvetlil Köles.



Policajný zbor v rámci svojich aktivít v boji proti dezinformáciám víta snahy nielen v rámci štátneho sektora, ale aj zo súkromnej sféry. "Platformu DISI považujeme za prospešný projekt. Uvedomujeme si, že naša stránka na Facebooku Hoaxy a podvody - Polícia SR má veľký zásah publika, preto spolupracujeme so širokým spektrom odborníkov a aj vďaka tomu môžeme verejnosti poskytnúť relevantné a pravdivé informácie," dodal David Púchovský z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.