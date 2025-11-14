< sekcia Slovensko
Platforma FutureTalks vyzýva školy na udelenie voľna 17. novembra
Členovia platformy zároveň informovali o svojich aktivitách. Oznámili spustenie nového webu.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Platforma FutureTalks, ktorá spája mládežnícke organizácie najmä politických strán, vyzýva vedenia škôl na udelenie voľna počas 17. novembra. Apeluje na riaditeľov a rektorov, ktorí voľno študentom dosiaľ nedali, aby tak urobili. Vyplýva to z vyjadrenia členov platformy na piatkovej tlačovej konferencii.
„Tí, ktorí ešte neudelili riaditeľské alebo dekanské voľno na pondelok 17. novembra, by tak mali urobiť. Je to sviatok slobody a študentskej odvahy. Mladí si zaslúžia priestor sa zapojiť,“ uviedol koordinátor platformy Nikolas Prejsa.
Členovia platformy zároveň informovali o svojich aktivitách. Oznámili spustenie nového webu. Avizovali tiež, že budú organizovať diskusie, workshopy a stretnutia vo viacerých mestách na Slovensku či v Česku. Informovali, že harmonogram podujatí sa bude priebežne zverejňovať na webe a sociálnych sieťach.
Opätovne pripomenuli aj svoje ciele. Hovorili o potrebe tvorby vízie pre mladých ľudí. „Na webe sme pripravili jednoduchú anketu. Chceme vedieť, čo mladým chýba, čo ich trápi a čo by im pomohlo zostať žiť na Slovensku. Tieto dáta použijeme pri tvorbe konkrétnej vízie,“ dodal Prejsa.
Platforma svoj vznik ohlásila ešte v lete. Založili ju mládežnícke organizácie najmä opozičných politických strán. Deklarovali vtedy, že cez ňu chcú dosiahnuť obnovenie dôvery mladých ľudí v spoločnosť, politiku a vo verejný priestor. V súčasnosti ju tvorí Mladá SaSka, Mladé Progresívne Slovensko, Mladí Slovensko, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Občiansko-demokratická mládež, Mladí Demokrati - Generácia D a organizácia Demokracia „po našom“.
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už daný deň nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra. Viaceré inštitúcie či školy však informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.
„Tí, ktorí ešte neudelili riaditeľské alebo dekanské voľno na pondelok 17. novembra, by tak mali urobiť. Je to sviatok slobody a študentskej odvahy. Mladí si zaslúžia priestor sa zapojiť,“ uviedol koordinátor platformy Nikolas Prejsa.
Členovia platformy zároveň informovali o svojich aktivitách. Oznámili spustenie nového webu. Avizovali tiež, že budú organizovať diskusie, workshopy a stretnutia vo viacerých mestách na Slovensku či v Česku. Informovali, že harmonogram podujatí sa bude priebežne zverejňovať na webe a sociálnych sieťach.
Opätovne pripomenuli aj svoje ciele. Hovorili o potrebe tvorby vízie pre mladých ľudí. „Na webe sme pripravili jednoduchú anketu. Chceme vedieť, čo mladým chýba, čo ich trápi a čo by im pomohlo zostať žiť na Slovensku. Tieto dáta použijeme pri tvorbe konkrétnej vízie,“ dodal Prejsa.
Platforma svoj vznik ohlásila ešte v lete. Založili ju mládežnícke organizácie najmä opozičných politických strán. Deklarovali vtedy, že cez ňu chcú dosiahnuť obnovenie dôvery mladých ľudí v spoločnosť, politiku a vo verejný priestor. V súčasnosti ju tvorí Mladá SaSka, Mladé Progresívne Slovensko, Mladí Slovensko, Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, Občiansko-demokratická mládež, Mladí Demokrati - Generácia D a organizácia Demokracia „po našom“.
Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom a slávi sa ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Odkazuje na Nežnú revolúciu. Po novom však už daný deň nie je dňom pracovného pokoja. Zrušenie bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení na budúci rok, ktorý Národná rada SR schválila 24. septembra. Viaceré inštitúcie či školy však informovali, že 17. novembra udelia svojim zamestnancom či študentom voľno.