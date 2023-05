Platforma Most-Híd nebude súčasťou Aliancie, kde bude G. Gyimesi

Bratislava 11. mája (TASR) - Platforma Most-Híd nemôže a ani nebude súčasťou Aliancie, za ktorú v nadchádzajúcich parlamentných voľbách bude kandidovať György Gyimesi. Aliancia musí túto otázku uzavrieť najneskôr do 15. mája. Vyplýva to z politickej deklarácie platformy Most-Híd, ktorú prijali vo štvrtok delegáti najvyššieho rozhodovacieho orgánu platformy Most-Híd strany Aliancia.



"K tomuto kroku musí pristúpiť platforma SMK formou jasnej deklarácie. Čokoľvek iné ako jednoznačné vyhlásenie budeme interpretovať ako prejav nedôvery a pretrvávajúcej neistoty, a ak to na základe ich rozhodnutia bude potrebné, vzhľadom na krátky časový rámec, budeme konať," uvádza sa v deklarácii. Zároveň potvrdili rozhodnutie z marca, že voči dovtedajším členom SMK a Spolupatričnosti nevznesú žiadne námietky a urobia všetko pre to, aby Aliancia dosiahla čo najlepšie volebné výsledky.



"Platforma Most-Híd na znak solidarity s našimi spojencami vo štvrtok prijala rozhodnutie, že ak si SMK uvedomí, že stranu je potrebné udržať a nie rozbiť, súhlasí so zmenou názvu na Maďarský Szövetség - Maďarská aliancia, tak ako to navrhla platforma SMK a s ktorou súhlasila aj platforma Spolupatričnosť," uvádza sa v stanovisku.



Platforma Most-Híd zároveň dodala, že za svojich najbližších politických partnerov považuje SMK a Spolupatričnosť. Vo voľbách chce s týmito dvoma politickými formáciami kandidovať spoločne, na spoločnej kandidátnej listine Aliancie.



Na zasadnutí schválili aj kandidátov za Most-Híd. Tejto platforme na spoločnej kandidátke má patriť 45 miest.