Platforma pomáhajúcich organizácií žiada lepšie financovanie hospicov

Bratislava 22. mája (TASR) - Platforma pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí žiada lepšie financovanie mobilných hospicov. Upozorňuje, že v súčasnosti je mobilná hospicová starostlivosť na Slovensku systémovo podfinancovaná a odkázaná na obetavosť lekárov a sestier. Platformu podporuje aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá poukázala na aktuálny nedostatok takýchto zdravotníckych zariadení a stále nedostupnejšiu hospicovú starostlivosť na Slovensku. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poslali TASR.



„Na Slovensku je oficiálne registrovaných 35 mobilných hospicov, no len 25 z nich aktívne funguje a v praxi je v teréne približne 12. Dôvod? Financovanie zo zdravotného poistenia pokrýva v priemere maximálne 40 percent skutočných nákladov,“ objasnila platforma. Podotkla, že v súčasnosti štát prepláca pacientovi len 24 návštev ročne a po vyčerpaní limitu zostáva starostlivosť na pleciach rodiny. „Pacient v terminálnom štádiu potrebuje dve až tri návštevy týždenne po dobu približne 12 týždňov,“ ozrejmila platforma.



Riešenie financovania vidí v možnosti inšpirovať sa zahraničím, napríklad nastavením systému v Českej republike, kde je zavedený model 30 dní domácej paliatívnej starostlivosti bez obmedzenia počtu návštev. „Financovanie sa viaže na reálnu potrebu pacienta a reflektuje náročnosť jednotlivých výkonov. Stabilné mobilné hospice - jeden lekár a dve sestry - tak môžu denne navštevovať pacientov bez toho, aby zdravotnícke zariadenie generovalo stratu," vysvetlila platforma.



Jej advokačná manažérka Simona Stískalová verí, že spoločným úsilím možno nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a ľudsky dôstojné. „S ministerstvom zdravotníctva už dlhodobo vedieme konštruktívny dialóg o financovaní lôžkových hospicov. Teraz je čas rozšíriť túto debatu aj o mobilné hospice, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej paliatívnej starostlivosti a navyše šetria štátu nemalé finančné prostriedky,“ uviedla.



ÚMS vyjadruje platforme plnú podporu. Pripomína, že dostupnosť paliatívnej starostlivosti vyplýva aj z Charty práv pacientov, ktorou je Slovenská republika viazaná. „V súčasnosti je na Slovensku stále nedostatok takýchto zdravotníckych zariadení a hospicová starostlivosť sa stáva stále nedostupnejšou pre nezodpovedný prístup štátu a poisťovní. Je preto vo verejnom záujme, aby úhrady za poskytovanie hospicovej starostlivosti zabezpečovali primerané krytie ekonomicky oprávnených nákladov týchto poskytovateľov. A to tak, aby mohli plniť svoju funkciu v potrebnej kvalite,“ skonštatovala únia.



Podotkla, že plán obnovy vytvoril podmienky na to, aby takýto typ služieb mohol vzniknúť. Tiež, že jedným z jeho míľnikov bolo zabezpečenie lepšej dostupnosti hospicovej starostlivosti. „Preto veríme, že štát svoje sľuby zodpovedne naplní a napomôže spravodlivému fungovaniu týchto zariadení. ÚMS je presvedčená, že by malo byť naším spoločným záujmom, aby boli obyvateľom v mestách poskytované kvalitné podmienky na život, ale aj dôstojné podmienky v posledných dňoch ich života,“ dodala ÚMS.