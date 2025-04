Platforma pre demokraciu kritizuje zmeny k mimovládkam

Bratislava 8. apríla (TASR) - Platforma pre demokraciu kritizuje novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Hovorí o nej ako protiústavnej a diskriminačnej. Upozorňuje tiež na to, že o nej neprebehla poriadna odborná diskusia. Úpravu označuje za „ruskú“ a mieni, že prináša atmosféru, že začína prenasledovať aktívnych občanov. Poukázali na to zástupcovia platformy a viacerých ďalších občianskych organizácií na utorkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou (NR) SR.



„Vyzývame poslancov NR SR, aby túto zle napísanú a škodlivú právnu normu neprijali, sadli si za rokovací stôl a diskutovali s nami, ako ju opraviť a dobre nastaviť,“ skonštatoval programový riaditeľ Platformy pre demokraciu Filip Vagač. Skritizoval napríklad úpravu k lobingu. Označil ju za protiústavnú a diskriminačnú. Upozornil pri tom na to, že sa týka iba neziskových organizácií, nie oligarchov, podnikateľov či odborárov.



Namietal tiež návrh o zavedení povinnosti vypracúvať výkaz, v ktorom by mali byť informácie o darcoch či členoch orgánu organizácie. V tejto súvislosti upozornil na porušenie práva na súkromie. Skritizoval i zámer ustanoviť organizácie ako povinné osoby. Poukázal na zvýšenie byrokratickej záťaže. „Predstavte si občianske združenie, ktoré má troch členov a dostane 30 žiadostí podľa infozákona,“ ilustroval.



Navrhované zmeny skritizovala aj Lýdia Brichtová z nezávislej platformy SocioFórum. Upozornila okrem iného na to, že k navrhovanej legislatíve neprebehla riadna odborná diskusia. „Vyzývame poslancov a poslankyne, aby odložili rokovanie o tomto zákone až do času, pokiaľ sa nezrealizuje nejaká široká odborná diskusia, aby to nebol zákon o nás bez nás,“ dodala. Poukázala tiež na zásluhy a činnosť tretieho sektora.



Novela je aktuálne v parlamente. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré upravujú pozmeňujúce návrhy. Pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenie s ročným príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Navrhujú sa aj tresty za porušenie. Organizácie podľa neho budú môcť lobing vykonávať, len ak ho budú mať zapísaný v registri, pričom každé tri mesiace budú musieť zverejňovať správu o vykonanom lobingu. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa návrhu mali byť povinnými osobami. Povinné by však mali byť poskytnúť iba informácie o hospodárení s danými prostriedkami.



Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom stransparentniť fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Odmietli, že by išlo o akýsi ruský zákon.