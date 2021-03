Platforma rodín detí so znevýhodnením ponúka laických poradcov

Bratislava 18. marca (TASR) - Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúka podpornú sieť rodičovských laických poradcov. Pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením je od marca k dispozícii 13 laických poradkýň. Sú to mamy zdravotne znevýhodnených detí, ktoré majú obdobnú skúsenosť a vedia poskytnúť cenné rady či návody. TASR o tom informovala Monika Fričová z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením.



Moment zistenia vážnej diagnózy alebo zdravotného znevýhodnenia dieťaťa spúšťa podľa platformy v rodičovi kolotoč otázok, na ktoré hľadá odpovede. Preto vytvorila platforma sieť laických poradcov, ktorí sú pre rodičov k dispozícii v rámci inovatívnej formy PeerToPeer poradenstva. "Platforma rodín začala poskytovať rodičovské laické poradenstvo už v roku 2015 prostredníctvom svojich prvých zakladajúcich členiek. Bolo len otázkou času, kedy vznikne potreba ďalšieho rozširovania radov poradcov a s tým aj potreba vzájomného sieťovania sa. Medzi rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením sme hľadali tých, ktorí prirodzene iným rodičom už pomáhajú. Cieľom bolo zostaviť sieť tak, aby mali osobnú skúsenosť so svojimi deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením a aby boli z rôznych regiónov Slovenska," uviedla koordinátorka siete laických poradcov Fričová



Laickí poradcovia dodržiavajú etický kódex a absolvovali 120 hodín vzdelávania s odborníkmi, aby ich poradenstvo bolo bezpečné, podporujúce a aby rodičov posilňovalo. V individuálnych prípadoch preto môže laická poradkyňa odkazovať rodiča priamo na odborníkov. "Dôvod, prečo existuje naša mimovládna organizácia, vysvetľujú dva hlavné programy našej činnosti. Je to program #PresadzovaniePotrieb a #RodičiaRodičom. Oba programy sú efektívne len vtedy, keď sú kongruentné. V programe #RodičiaRodičom sú preto práve laické poradkyne jeho najdôležitejšou súčasťou. Preto je pre nás veľkou motiváciou vytvárať pre vznikajúcu celonárodnú sieť bezpečné zázemie, pre vzájomné zdieľanie skúseností, kontinuálne vzdelávanie a supervíziu," poznamenala výkonná riaditeľka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski.



Služba laického poradenstva je pre rodičov bezplatná a môže byť jednorazová alebo dlhodobá, v závislosti od prípadu. Profily jednotlivých poradkýň nájdu rodičia na stránke platformy. Osloviť ich môžu e-mailom alebo prostredníctvom on-line formulára, následne telefonicky či osobne.