Platforma SMK chce, aby si Aliancia zmenila názov na Maďarská aliancia

Bratislava 28. januára (TASR) - Zástupcovia platformy SMK v rámci mimoparlamentnej strany Aliancia by chceli, aby sa ešte pred parlamentnými voľbami zmenil názov strany na Maďarská aliancia. Uviedli to predstavitelia platformy po zasadnutí ich republikového kongresu.



Na kongrese si platforma SMK určila ciele a programové tézy, ktoré by chceli premietnuť do spoločného volebného programu Aliancie. Medzi tézami sú témy regionálneho rozvoja, základné práva národnostných menšín, otázky samosprávneho členenia, kultúry či používanie jazyka národnostných menšín.



József Berényi z platformy uviedol, že po voľbách by chceli riešiť otázku zrušenia platforiem v rámci Aliancie, sú totiž zástancami ich zrušenia. Predseda Aliancie Krisztián Forró zdôraznil, že maďarská menšina by mala mať zastúpenie v Národnej rade SR. "Chceme byť pri tvorbe budúcnosti Maďarov a ostatných národností žijúcich na Slovensku," doplnil na tlačovej konferencii.