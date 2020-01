Platforma Stojíme pri kultúre: Šéfa SND by malo vyberať nové vedenie

Bratislava 8. januára (TASR) – Najlepším riešením pri hľadaní generálneho riaditeľa SND by bolo prenechať výberové konanie novému vedeniu Ministerstva kultúry (MK) SR, ktoré prevezme za výsledok zodpovednosť. Myslia si to zástupcovia platformy Stojíme pri kultúre. "V prípade objektívnej nevyhnutnosti obsadiť post šéfa SND skôr, ako bude menované nové vedenie rezortu, navrhujeme spolu so zástupcami SND vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá v koordinácii s MK pripraví zásady a procesné postupy výberového konania,“ dodala Nina Vidovencová za platformu Stojíme pri kultúre.



Zdôraznila, že do vedenia SND by sa mal dostať človek, ktorý má uskutočniteľnú víziu, rozumie potrebám inštitúcie, jej zamestnancom a danej realite. "Dôležité bude transparentne, nediskriminačne a zodpovedne nastaviť nielen zásady a pravidlá výberového konania, ale rovnako aj spôsob kreovania a zloženia výberovej komisie, ktorá bude rozhodovať na základe odborných a apolitických princípov a jej výstupy budú transparentné,“ skonštatovala. Súťaž by mala byť podľa platformy otvorená aj kandidátom zo zahraničia.



"Priama skúsenosť so SND v prípade kandidátov nie je podľa nás potrebná, oveľa dôležitejšia je odborná znalosť umeleckého prostredia, preto je zásadné, aby kandidát alebo kandidátka predniesli svoju víziu celkovej koncepcie fungovania divadla v národnom aj európskom kontexte,“ upozornila. Koncept by mal podľa nej vychádzať z reálnych dát o SND, ktoré by mali mať všetci kandidáti k dispozícii.



Nového generálneho riaditeľa SND musí rezort kultúry hľadať po tom, ako sa doterajší riaditeľ Vladimír Antala vzdal postu z vážnych rodinných dôvodov. Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) dostala od Antalu list so žiadosťou o uvoľnenie z postu 2. januára 2020. Vedením národnej inštitúcie poverila dočasne šéfa Činohry Petra Kováča. Meno nového riaditeľa by malo byť známe v prvom polroku 2020 po ukončení výberového konania.