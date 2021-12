PLATIA NOVÉ OPATRENIA: Viaceré obchody môžu otvoriť len v režime OP

Bratislava 10. decembra (TASR) - Na Slovensku platia od piatka nové pandemické opatrenia. Pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch, a pre očkovaných sa môžu otvoriť všetky obchodné prevádzky a niektoré služby. Obchody so základnými potrebami budú otvorené v režime základ. Úrad verejného zdravotníctva SR v súvislosti s otváraním prevádzok prosí obyvateľov, aby sa zamysleli nad ich každou osobnou návštevou. Zmena opatrení sa týka aj kostolov či hotelov a lanoviek.



Nové opatrenia schválila vláda tento týždeň. Núdzový stav aj zákaz vychádzania platia naďalej. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to zdôvodňuje tým, že prioritou je ochrana zdravia. "Dnes sú najohrozenejšou skupinou nezaočkovaní a musia strpieť viac nepohody. Je to v prvom rade v ich záujme," uviedol na margo nových opatrení. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň prosí obyvateľov, aby sa zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky. Prevádzkovateľov žiada, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne.



Úrad zverejnil dve vyhlášky, ktoré reagujú na nové opatrenia. Upravujú fungovanie prevádzok a hromadných podujatí. Od piatka môžu byť pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch a pre očkovaných (OP) otvorené všetky obchodné prevádzky a niektoré služby. Obchody so základnými potrebami budú otvorené v režime základ.



V režime základ, to znamená bez kontroly zdravotného stavu, budú otvorené napríklad predajne potravín, lekárne, predajne krmív pre zvieratá, čerpacie stanice, predajne náhradných dielov pre autá, drogérie či predajne novín a tlačovín. Fungovať môžu aj výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, balíkomaty, pošty, banky či obchodné miesta sieťových operátorov.



ÚVZ spresnil, že obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ. Do obchodných domov tak môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na ten sa potom prihliada pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP.



V režime základ fungujú aj predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín. Rovnako niektoré služby ako napríklad kľúčové služby, opravy a servis elektroniky, obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a ďalších či opravy strojov a zariadení.



Len v režime OP môžu fungovať prevádzky fitness, autoškoly, kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr. Len v režime očkovaní, testovaní alebo prekonaní (OTP) môžu fungovať hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.



V režime základ budú fungovať aj liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára, pohrebné služby, technické a emisné kontroly, taxislužby, advokáti, notári či exekútori.



Hromadné podujatia sú od piatka zakázané. Výnimku majú tie v režime očkovaní a prekonaní (OP) do desiatich osôb. Podľa ÚVZ sa môžu konať len v súvislosti s výkonom práce.



V kostoloch bude povolených najviac 30 ľudí alebo jedna osoba na 25 štvorcových metrov. Sobáše a krsty sa môžu uskutočniť maximálne za účasti šiestich osôb. Výnimku majú i pohreby, ktoré sú bez kapacitných obmedzení.



Povolené sú aj voľby a profesionálne športové súťaže. Tie majú byť bez účasti divákov.



Lanovky a vleky môžu byť len v režime OP. Maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek je 25 percent. Iné lanovky a vleky môžu fungovať bez kapacitných obmedzení.



Za očkovaných sa podľa vyhlášok považujú osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou. Tiež sa pod týmto pojmom myslia osoby najmenej 21 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou. Rovnako ide o osoby najmenej 14 dní a najviac jeden rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, prípadne o deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.



Pod pojmom prekonaní treba rozumieť osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonaného v mobilnom odberovom mieste (MOM), vydaného do 15. novembra 2021.



Pod pojmom OTP sa okrem očkovaných a prekonaných myslia aj testovaní (T). Za takéto osoby sa považujú tie, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu, prípadne negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.



Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.