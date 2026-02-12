< sekcia Slovensko
Platiť príspevok do AVF by mali aj zahraniční poskytovatelia AVMS
Bratislava 12. februára (TASR) - Povinnosť poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (AVMS) odvádzať príspevok do Audiovizuálneho fondu (AVF) by sa mala rozšíriť aj na zahraničné subjekty. Predpokladá to zámer novely zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
„Hlavným zámerom je zaviesť primeraným a nediskriminačným spôsobom aj pre poskytovateľov AVMS, ktorí nemajú svoje sídlo v SR, no napriek tomu poskytujú služby na našom území a ich služba je cielená na slovenských zákazníkov, povinnosť platiť príspevok do AVF a tiež priamo investovať do slovenskej audiovizuálnej produkcie,“ objasnil rezort kultúry.
Poukázal na to, že úprava vychádza zo smernice Európskej únie (EÚ) o AVMS, ktorá reaguje na prudký rozvoj globálnych streamovacích platforiem, poskytujúcich svoje služby a generujúcich zisky aj v členských štátoch EÚ. „Ustanovenie smernice umožňuje členským štátom, aby v prípade, že od domácich poskytovateľov AVMS požadujú príspevok na výrobu audiovizuálnych diel, toto požadovali aj od zahraničných poskytovateľov, ktorí svoje služby zameriavajú na divákov v danom štáte,“ objasnilo MK pripomínajúc, že súčasná verzia zákona takúto možnosť nepredpokladá.
Základom výpočtu príspevku poskytovateľa AVMS sú jeho celkové príjmy za posledný kalendárny rok, ustanovená výška príspevku je 0,5 percenta z tohto základu. Novela zákona zároveň stanovuje povinnosť poskytovateľa AVMS realizovať v priebehu kalendárneho roka priamu investíciu vo výške 3 percent z celkových príjmov do vývoja a výroby slovenských audiovizuálnych diel, ich jazykových mutácií, prípadne slovenskej jazykovej podoby zahraničných diel. Investícia môže smerovať aj do odborného vzdelávania pre profesie v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.
Ministerstvo v dôvodovej správe uvádza, že aktuálne má tzv. cezhraničné príspevky zavedených 14 členských štátov (Belgicko, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko), a to buď vo forme príspevkov do vnútroštátnych fondov, alebo vo forme priamych investícií do audiovizuálnej produkcie, prípadne kombináciou uvedených dvoch foriem. Výška cezhraničných príspevkov sa v jednotlivých členských štátoch líši, no vo všeobecnosti sa pohybuje v rozmedzí medzi 1,5 percenta až 5 percent z príjmov dosiahnutých v danom členskom štáte. Výnimkou je Francúzsko, kde môže výška investičnej povinnosti dosahovať až 25 percent, a Taliansko, kde sa výška pri priamej investícii pohybuje v rozmedzí 16 - 20 percent.
Navrhovaná zmena si vyžiada aj úpravy v zákone o mediálnych službách, v zákone o audiovízii a v zákone o STVR.
Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. januára 2027.
