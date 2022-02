Platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských staníc

Bratislava 26. februára (TASR) - Na Slovensku platná legislatíva neumožňuje okamžitý zákaz šírenia ruských televíznych staníc. Upozorňuje na to Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorá však rozhodnutie o ich vyradení z programovej ponuky podporuje a operátorom ponúka konzultácie. Všetky limity by podľa nej však stratili opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah dotknutých programových služieb za bezpečnostnú hrozbu.



Pre aktuálnu situáciu na Ukrajine a hrozbu šírenia dezinformácií sa viaceré európske krajiny rozhodli zamedziť šírenie niektorých ruských televíznych staníc na ich území. Proaktívne kroky uskutočnili aj viacerí slovenskí operátori, iní svoj postoj ešte zvažujú.



"Problémom sa intenzívne zaoberá aj slovenská RVR, ktorá dôsledne zvážila možnosti postupu u nás. Ten je limitovaný aktuálne platnou legislatívou. Návrh zákona o mediálnych službách predložený do parlamentu by mal v takýchto prípadoch umožniť regulátorovi reagovať pružnejšie," informovala hovorkyňa rady Lucia Michelčíková.



Momentálne platný postup je podľa riaditeľa Kancelárie RVR Ľuboša Kukliša v aktuálnej situácii neúmerne zdĺhavý, a teda neefektívny. "Preto plne podporujeme rozhodnutie slovenských operátorov vyradiť zo svojej programovej ponuky sporné ruské televízne kanály a operátorom, ktorí ešte s takýmto rozhodnutím váhajú, ponúkame konzultácie, v rámci ktorých poskytneme všetky relevantné informácie potrebné na uskutočnenie rozhodnutia," uviedol.



V rámci konzultácií RVR operátorom poskytne dôkazy o škodlivosti a nezákonnosti obsahu vysielaného spornými televíznymi stanicami vyplývajúce z monitoringu ich vysielania inými európskymi regulátormi. Rada s nimi v týchto dňoch intenzívne komunikuje.



RVR deklaruje pripravenosť poskytnúť relevantným slovenským orgánom súčinnosť, a to vrátane témy obmedzenia retransmisie. "Pochopiteľne, všetky limity vyplývajúce z mediálnej legislatívy strácajú opodstatnenie vo chvíli, ak by štát označil obsah šírených programových služieb napríklad za bezpečnostnú hrozbu. V takom prípade majú prednosť iné zákony a z nich vyplývajúce opatrenia, čomu sme schopní sa okamžite prispôsobiť," vyhlásil Kukliš.