Platy učiteľov by mohli narásť, potvrdiť to však musí rezort financií

Bratislava 23. januára (TASR) - Platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov by sa mohli od septembra tohto roka navýšiť o sedem percent. Finálnu podobu zvýšenia miezd však musí potvrdiť Ministerstvo financií SR a dohoda v rámci vládnej koalície. Pre TASR to potvrdilo ministerstvo školstva po rokovaní so zástupcami školských odborárov. Dohoda o lepšom finančnom ohodnotení zamestnancov školstva podľa rezortu naberá reálne kontúry.











