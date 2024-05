Platy v bezpečnostných zložkách by sa mohli zvyšovať podľa automatu

Bratislava 13. mája (TASR) - Platy príslušníkov bezpečnostných zložiek by sa mohli pravidelne zvyšovať podľa automatu. Jeho vytvorenie navrhujú rezorty spravodlivosti, vnútra a obrany ako jedno z opatrení na riešenie začínajúceho kritického nedostatku personálu. Vyplýva to z koncepčného materiálu, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Nedostatočné personálne obsadenie je spôsobené znižujúcim sa záujmom o službu v ozbrojených, respektíve bezpečnostných zložkách najmä z dôvodu nízkeho finančného ohodnotenia. Tým, že na väčšie, či rovnaké množstvo úloh je nasadzovaný čoraz menší počet príslušníkov danej zložky, dochádza k preťažovaniu slúžiacich príslušníkov," priblížili predkladatelia.



Podcenenie stavu môže podľa rezortov spôsobiť, že do bezpečnostných a ozbrojených zborov sa bude prijímať takmer každý jeden záujemca spĺňajúci minimálne stanovené kritériá bez ohľadu na jeho kvalifikáciu, schopnosti, zručnosti alebo jazykovú pripravenosť.



Situácia si podľa materiálu vyžaduje zmenu a zlepšenie systému odmeňovania a motivačných faktorov, ktoré má priniesť novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) SR a Železničnej polície s účinnosťou od roku 2025. Systém odmeňovania vojakov považujú predkladatelia za funkčný, nevylučujú však čiastkové úpravy na podporu motivačných opatrení.



Automat pravidelného zvyšovania funkčných platov a hodnostných platov by mal zabezpečiť udržateľnosť systému odmeňovania všetkých zložiek zabezpečujúcich vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť štátu, a to "udržiavaním úrovne odmeňovania tak, aby platy boli svojou výškou konkurencieschopnými na trhu práce a ich výška bola pravidelnou valorizáciou systematicky udržiavaná nad úrovňou stanovenej referenčnej hodnoty, teda priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR".



Navrhujú sa tiež prijať opatrenia a motivačné faktory týkajúce sa obsadzovania osobitne špecializovaných funkčných miest vo všetkých zložkách. Pristúpiť by sa mohlo tiež k zvýšeniu počtu systemizovaných funkčných miest príslušníkov Policajného zboru a ZVJS. V rezorte obrany by chceli umožniť postupné približovanie systemizovaných počtov profesionálnych vojakov k tabuľkovým počtom vychádzajúcich z ambícií Dlhodobého plánu rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035.



V rámci krátkodobých opatrení navrhujú rezorty navýšenie príspevku na bývanie a rizikového príplatku o 200 eur v polícii, ZVJS a ďalších zložkách okrem Ozbrojených síl SR. "Zásadný rozdiel medzi uvedenými dávkami spočíva v tom, že rizikový príplatok má vplyv na výšku výsluhového dôchodku, a preto plní zároveň aj stabilizačnú funkciu vo vzťahu k služobne starším príslušníkom," vysvetlili predkladatelia.