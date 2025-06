Bratislava 5. júna (TASR) - Platy zamestnancov v školstve sa majú zvýšiť. Zaviesť sa má aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality práce. Vyplýva to z noviel zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O legislatívnych úpravách rokujú v zrýchlenom režime.



V prípade pedagogických a odborných zamestnancov by sa mali platové tarify zvýšiť od 1. septembra o sedem percent a od 1. januára 2026 o ďalších päť percent. Pri učiteľoch vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancoch by malo ísť o navýšenie o sedem percent od septembra tohto roka a o ďalších sedem percent od januára budúceho roka. Tarify sa majú zvýšiť tiež zamestnancom, ktorí pôsobia v rezorte školstva. Nepedagogickí zamestnanci by mali mať novú osobitnú stupnicu platových taríf.



Novela zároveň zavádza možnosť pre riaditeľov škôl odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov príplatkom nad rámec plošného navyšovania platov. Výška odmeny by závisela od úrovní hodnotenia, medzi ktorými by bola vynikajúca úroveň a kvalita alebo veľmi dobrá úroveň a kvalita. Rezort školstva, ktorý za úpravou stojí, predpokladá, že odmeňovanie zamestnancov podľa kvality a výkonu zlepší ich motiváciu a pracovné nasadenie.



Cieľom novely je podľa ministerstva reagovať na potrebu vytvorenia atraktívneho a stabilného pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov vzdelávacieho systému. Poukázalo na to, že by sa tak napĺňal záväzok z programového vyhlásenia vlády o raste miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšení odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl.