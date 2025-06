Bratislava 10. júna (TASR) - Platy zamestnancov v školstve sa zvýšia. Zavádza sa aj príplatok za hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca ako spôsob nadtarifného odmeňovania zamestnancov v závislosti od ich výkonu a kvality práce. Vyplýva to z noviel zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR schválili.



V prípade pedagogických a odborných zamestnancov sa platové tarify zvýšia od 1. septembra o sedem percent a od 1. januára 2026 o ďalších päť percent. Pri učiteľoch vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancoch pôjde o navýšenie o sedem percent od septembra tohto roka a o ďalších sedem percent od januára budúceho roka. Tarify sa zvýšia tiež zamestnancom, ktorí pôsobia v rezorte školstva. Nepedagogickí zamestnanci budú mať novú osobitnú stupnicu platových taríf.



Novela zároveň zavádza možnosť pre riaditeľov škôl odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov príplatkom nad rámec plošného navyšovania platov. Výška odmeny bude závisieť od úrovní hodnotenia, medzi ktorými bude vynikajúca úroveň a kvalita alebo veľmi dobrá úroveň a kvalita. V odôvodnenom prípade bude možné priznať príplatok aj zamestnancovi, ktorý získal v hodnotení výsledok štandardná úroveň a kvalita. Rezort školstva, ktorý za úpravou stojí, predpokladá, že odmeňovanie zamestnancov podľa kvality a výkonu zlepší ich motiváciu a pracovné nasadenie.



Poslanci k novele schválili aj pozmeňujúci návrh z dielne opozičného poslanca Jána Horeckého (KDH). Ten v legislatíve okrem iného spresňuje, že príplatok za hodnotenie a kvalitu nemá vplyv na osobný príplatok. „To znamená, že osobný príplatok zostáva zachovaný v rovnakej výške, aj keď je priznaný príplatok za hodnotenie,“ vysvetlil. Hovorí i o možnosti odobratia príplatku aj za menej vážne porušenia pracovnej disciplíny.



Cieľom novely je podľa ministerstva reagovať na potrebu vytvorenia atraktívneho a stabilného pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov vzdelávacieho systému. Poukázalo na to, že sa napĺňa záväzok z programového vyhlásenia vlády o raste miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšení odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl.