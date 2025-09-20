< sekcia Slovensko
Plaváková: Problém chýbajúceho sudcu treba riešiť
Na Ústavnom súde je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. septembra (TASR) - Čakajúce nevybavené veci, ktoré sa kopia na Ústavnom súde (ÚS) SR, sa často týkajú základných problémov občanov. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS) v súvislosti s chýbajúcim ústavným sudcom. Vyzýva koalíciu, aby začala tento problém riešiť. Kandidátov na ústavného sudcu sa doposiaľ parlamentu nepodarilo zvoliť. Voľba nie je ani na programe aktuálnej septembrovej schôdze.
„Práve tieto čakajúce nevybavené veci sa často týkajú úplne základných existenciálnych problémov, ktoré ľudia na Slovensku majú. A ten Ústavný súd je už posledná inštancia, kde sa môžu obrátiť o pomoc a ochranu ich práv,“ upozornila Plaváková v uplynulom týždni. Chýbajúci sudca by podľa hovorkyne ÚS Martiny Ferencovej výrazne zvýšil efektívnosť súdu o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka.
Na ÚS chýba sudca už dva roky. Parlament sa pokúšal opätovne zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých by prezident SR vymenoval jedného sudcu. V posledných kolách voľby sa hlásila už len jedna kandidátka, no ani tú NR SR nezvolila. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) avizoval, že ďalšiu voľbu kandidátov na sudcu ÚS vyhlási až vtedy, keď sa koalícia dohodne na mene kandidáta. „Je najvyšší čas, tak ich opätovne vyzývam, aby sa tomuto problému venovali,“ odkázala koalícii Plaváková.
Na Ústavnom súde je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu.
„Práve tieto čakajúce nevybavené veci sa často týkajú úplne základných existenciálnych problémov, ktoré ľudia na Slovensku majú. A ten Ústavný súd je už posledná inštancia, kde sa môžu obrátiť o pomoc a ochranu ich práv,“ upozornila Plaváková v uplynulom týždni. Chýbajúci sudca by podľa hovorkyne ÚS Martiny Ferencovej výrazne zvýšil efektívnosť súdu o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka.
Na ÚS chýba sudca už dva roky. Parlament sa pokúšal opätovne zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých by prezident SR vymenoval jedného sudcu. V posledných kolách voľby sa hlásila už len jedna kandidátka, no ani tú NR SR nezvolila. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) avizoval, že ďalšiu voľbu kandidátov na sudcu ÚS vyhlási až vtedy, keď sa koalícia dohodne na mene kandidáta. „Je najvyšší čas, tak ich opätovne vyzývam, aby sa tomuto problému venovali,“ odkázala koalícii Plaváková.
Na Ústavnom súde je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu.