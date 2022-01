Plechovkové pivo je stále svieže, oslavuje Nastasja Kinski

Bratislava 24. januára (TASR) – Smutným dňom bol pre Rusov 24. január 2011. Samovražedný teroristický útok na moskovskom letisku Domodedovo, si vyžiadal životy 37 ľudí a zranilo sa ďalších 180 osôb. Na letisku sa v tom čase nachádzalo päť Slovákov - medzi nimi herci Zuzana Fialová, Ľuboš Kostelný so sestrou.







Pred 126 rokmi sa narodil v Ľubietovej lesný hospodár, historik a redaktor JÚLIUS KŇAZOVICKÝ.







Dnes by sa dožil 83 rokov archeológ a publicista JAN LICHARDUS.







Svoje 58. narodeniny dnes oslavuje spisovateľ, divadelný režisér a dramatik SILVESTER LAVRÍK.







Takmer neznámy je dnes už český detský herec, neskôr aj rozhlasový hlásateľ IVAN JANDL. V roku 1949 získal Oscara za detskú úlohu v americko-švajčiarskom filme The Search. Narodil sa pred 85 rokmi, zomrel 21. novembra 1987.







Svoje 61. narodeniny dnes oslavuje nemecká herečka NASTASSJA KINSKI, vlastným menom Nastassja Aglaia Nakszynski, dcéra hercov Klausa Kinského a Ruth Brigitte Tockiovej. Zahrala si vo filmoch Paris, Texas.







Fanúšikovia dnes môžu gratulovať k 43. narodeninám herečke ZUZANE NORISOVEJ.







Hokejista a reprezentant ANDREJ ŠŤASTNÝ dnes oslavuje 31. narodeniny.







O štyri roky mladší je slovenský hokejový útočník MARTIN RÉWAY.







Mužské meno Timotej má grécky pôvod a v preklade znamená "uctievajúci Boha". S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Tim, Timko, Timino, Timotejko.







Pred 98 rokmi dnešné ruské mesto Petrohrad premenovali na Leningrad po vodcovi sovietskej komunistickej revolúcie. Po páde komunizmu mu v roku 1991 vrátili súčasný názov Petrohrad. Pred 87 rokmi v americkom Richmonde firma Krueger's Finest Beer dodala na trh prvé pivo v plechovkách. Napriek pokročilému veku je produkt stále svieži a čoraz obľúbenejší.







Pred 38 rokmi uviedli na trh prvé počítače Apple Macintosh.