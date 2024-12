Plénom neprešli zmeny pri hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa nebude novelizovať. Parlament v utorok nepodporil novelu zákona z dielne opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Navrhovali zaviesť mechanizmus "trestania" prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.



Opoziční poslanci pripomenuli, že v minulosti bolo viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami, no všetky skončili neúspešne.



Predkladatelia navrhovali upraviť rozsah zodpovednosti a spôsob, akým možno uplatniť nárok na náhradu škody. Chceli tiež ustanoviť, kto a v akom rozsahu zodpovedá za škodu v prípade, ak rozhoduje viacero verejných činiteľov alebo kolektívny orgán. Na základe novely by mohol v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy na uplatnenie práva na náhradu škody konať generálny prokurátor, a konať by mohol ex offo.