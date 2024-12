Plénu sa nepodarilo odhlasovať novelu, ktorá rieši aj európsky výbor

Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli ani v utorok večer uznášaniaschopní pri hlasovaní o novele zákona o teste proporcionality. Súčasťou novely je aj pozmeňujúci návrh, ktorý rieši účasť členov vlády na európskom výbore. Plénum tak po neúspešnom hlasovaní pokračuje v rokovaní o návrhu legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Nová legislatíva týkajúca sa testu proporcionality má meniť aj zákon o rokovacom poriadku. Zaviesť sa má možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť. S touto úpravou nesúhlasil okrem opozície ani šéf výboru pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD). Pri hlasovaní sa podobne ako dopoludnia opätovne neprezentoval.



Ferenčák novinárom vysvetlil, že navrhoval, aby sa vďaka vystúpeniu ministra otvorilo druhé čítanie, kde by sa stiahol pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Richarda Glücka (Smer-SD). Následne by podľa neho nebol problém schváliť zákon ako celok. Na svojom nesúhlasnom postoji voči tomuto tzv. prílepku trvá. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) mu podľa jeho slov potvrdil, že zákon by sa mohol presunúť aj na február. "Uvedený pozmeňujúci návrh môže ísť samostatne tak, ako má byť, ako návrh zákona o rokovacom poriadku, a bude sa o ňom samostatne hlasovať, nie tak, ako je teraz predložený v spoločnej správe s nesúvisiacim zákonom, ktorý s ním nemá nič spoločné," zdôraznil. Nerozumie, prečo chcú koaliční partneri pretlačiť tento návrh.