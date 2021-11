Plénum bude diskutovať o národných parkoch už tretí deň

Bratislava 4. novembra (TASR) - Reforma národných parkov zamestnáva poslancov Národnej rady (NR) SR už tretí deň. V diskusii o návrhu budú pokračovať aj v piatok (5. 11.) od 9.00 h. Do diskusie sú ešte ústne prihlásení štyria poslanci.



Návrh legislatívy hovorí o tom, že správa štátnych pozemkov v národných parkoch sa má presunúť pod Štátnu ochranu prírody (ŠOP) SR. S pozmeňujúcim návrhom vystúpil už Jaromír Šíbl (OĽANO) a pôvodne aj Jaroslav Karahuta (Sme rodina). Ten počas štvrtka oznámil, že návrh stiahne a zopakoval tiež, že reformu nepodporí. Naďalej trvá na tom, že pred presunom pozemkov je potrebná zonácia.



Podobne to vidí Jarmila Halgašová (SaS). Hoci nie je proti samotnému presunu pozemkov pod envirorezort, prekáža jej spôsob, akým sa to ide robiť. Hnutie Sme rodina avizovalo, že reformu nepodporí, návrh kritizuje najmä Patrick Linhart (Sme rodina).