Plénum bude o legislatíve v súvislosti s Ukrajinou rokovať zrýchlene

Bratislava 25. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu zákona, reagujúcom na situáciu na Ukrajine, rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v popoludňajšom hlasovaní. Z návrhu vyplýva, že mimoriadnu situáciu by bolo možné vyhlásiť aj v prípade hromadného prílevu cudzincov. Legislatívny návrh obsahuje v tejto súvislosti novelizácie zákona o civilnej ochrane, zákona o azyle i kybernetickej bezpečnosti.



Návrh vychádza z reakcie na vojnový konflikt na Ukrajine. Je tiež prípravou na ďalší možný vývoj, ktorý môže vyústiť do masovej migrácie cudzincov na územie Slovenska.



Návrh novelizovaného zákona o azyle by mal umožniť vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. V zákone sa zároveň precizujú ustanovenia, ktoré upravujú poskytnutie dočasného útočiska.



Poslanci majú v prípade potreby rokovať v piatok aj po 19.00 h.