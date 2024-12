Plénum by sa novelou rokovacieho poriadku mohlo zaoberať v úvode roka

Bratislava 7. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa novelou rokovacieho poriadku parlamentu mohli zaoberať v úvode budúceho roka. Avizoval to podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že pracovná skupina pre zmeny rokovacieho poriadku už viackrát rokovala.



"Sedíme spoločne s opozíciou. Všetko, čo sme zatiaľ diskutovali, vyzerá, že sa spoločne na tom dohodneme," povedal novinárom. Diskutuje sa podľa jeho slov napríklad o skracovaní lehoty v súvislosti s vystúpeniami v rozprave. "Ešte na tom nepadla definitívna zhoda. Hovorili sme napríklad o tom, že vystúpenie písomne prihláseného poslanca by sa mohlo skrátiť z 20 na 15 minút," ozrejmil.



Avizoval, že sa pracuje aj na etickom kódexe. "Chceli by sme ho schváliť, aby sme už reálne mohli hovoriť napríklad o tom, že požívanie alkoholu na pôde NR SR nebude dovolené," uzavrel.



Zástupcovia poslaneckých klubov mali počas októbra predložiť svoje návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Definitívny návrh novely rokovacieho poriadku do parlamentu ešte neprišiel.