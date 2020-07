Poslanci majú rokovať o podnikateľskom kilečku aj o výbere šéfa GP

Bratislava 5. júla (TASR) - Rokovanie o takzvanom podnikateľskom kilečku, zmena spôsobu voľby generálneho prokurátora či štyri novely týkajúce sa interrupcií čakajú poslancov Národnej rady (NR) SR na deviatej schôdzi parlamentu, ktorá sa začína v utorok 7. júla o 13.00 h. Vyplýva to z návrhu programu schôdze zverejneného na webe parlamentu.



Počas schôdze majú v pléne vystúpiť aj slovenskí europoslanci, ktorí chcú hovoriť o návrhu využitia finančnej pomoci od EÚ. O vystúpenie požiadali v otvorenom liste, malo by sa tak stať 8. júla.



Poslanci majú na schôdzi v rámci vládnej novely označovanej ako podnikateľské kilečko prerokovať v zrýchlenom režime balík 114 zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii ochorenia COVID-19. Zákon by mal upraviť napríklad výšku správnych poplatkov, ruší tiež viacero oznamovacích povinností podnikateľov.



Plénum má rokovať aj o vládnom zákone o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Zaviesť má vstupné preverenie predpokladov u žiadateľa, ktorý chce začať vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu.



Poslanci by mali na júlovej schôdzi definitívne rozhodnúť o tom, ako sa upraví spôsob výberu a voľby šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Novelou zákona o prokuratúre by sa mal okrem iného rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu na túto funkciu kandidovať.



Plénum sa bude zaoberať tiež zmenami v oblasti potratov. Novelu zákona predložili koaliční poslanci za OĽaNO, ktorí navrhujú podporné opatrenia pre ženy, ktoré zvažujú umelé prerušenie tehotenstva. Žene by mal byť podľa návrhu zabezpečený dostatok informácií pred zákrokom, aby sa dokázala komplexne rozhodnúť. Podobný návrh predložili aj nezaradení opoziční poslanci. Dva návrhy na obmedzenie vykonávania potratov predložili poslanci za ĽSNS.



Poslanci majú rokovať aj o koaličnom návrhu, ktorým by mohli obce na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Na programe schôdze je aj návrh zmeny v podmienkach na odvolanie komisárky pre deti a tiež komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Zaoberať sa majú aj zmenou pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku. Poslanecký návrh zákona chce odstrániť krivdu, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až 1963.



Zákonodarcovia by mali tiež rokovať o návrhu antibyrokratického zákona, ktorý predložila skupina opozičných poslancov na čele s podpredsedom parlamentu Petrom Pellegrinim. Nezaradený poslanec Ján Podmanický a Marián Kéry (Smer-SD) zase predložili do parlamentu návrh zákona, ktorým by sa zakázal nedeľný predaj.



Do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mohli dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mohla prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z vládnej novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú majú tiež poslanci na programe schôdze.



Plénum tiež podľa návrhu programu čakajú voľby člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, kandidátov na člena Regulačnej rady, kandidátov na členov disciplinárnych senátov a zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.



V úvode schôdze sa majú poslaneckého mandátu ujať Miriam Šuteková a Andrea Letanovská (obe Za ľudí).