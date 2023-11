Plénum má v schôdzi o odvolávaní Šutaja Eštoka pokračovať v piatok

Bratislava 23. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR majú v rokovaní o odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pokračovať v piatok (24. 11.) od 9.00 h. Informoval o tom podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS), ktorý po 21.00 h schôdzu prerušil. Pôvodne mal parlament o opozičnom návrhu na odvolanie rokovať až do skončenia diskusie, do ktorej sa písomne prihlásilo vyše 30 rečníkov.



V diskusii k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra stihli vo štvrtok vystúpiť niekoľkí poslanci opozície aj koalície. V rozprave rečnili aj ministri. Opozícii prekážalo, že jej predstavitelia koalície nedovolili vystúpiť skôr. Kritizovali aj odsúhlasenie nočného rokovania.



Opoziční poslanci približne o 20.30 h oznámili, že opúšťajú rokovaciu sálu, hoci boli prihlásení do diskusie. Žiadali prerušiť schôdzu do piatka rána. Danko informoval, že ďalší postup v rokovaní určí predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD).