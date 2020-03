Plénum Najvyššieho súdu SR naplánované na utorok je zrušené

Bratislava 16. marca (TASR) - Plénum Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré zvolala sudcovská rada NS SR na utorok (17. 3.), aby vyriešila zastupovanie predsedu a podpredsedu NS SR, je zrušené.



"Zasadnutie pléna NS SR, ktoré sa malo konať 17. marca sa na základe rozhodnutia Sudcovskej rady NS SR, neuskutoční z dôvodu zvýšenia bezpečnostného rizika šírenia nového koronavírusu. Zasadnutie pléna NS SR sa odročuje na neurčito," informovala TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



Plénum malo pôvodne na programe návrh doplnenia Rokovacieho poriadku NS SR. Ten by mal byť doplnený o článok, ktorý vyrieši zastupovanie predsedu a podpredsedu NS. To tak, že ak nie je prítomný predseda NS ani podpredseda alebo ak nie je nikto vymenovaný do funkcie predsedu ani do funkcie podpredsedu, neodkladné úlohy predsedu NS vykoná ten zo služobne najstarších sudcov Najvyššieho súdu, ktorý je vekom najstarší. Predseda Sudcovskej rady NS SR Peter Melicher bol zároveň Sudcovskou radou NS SR poverený, aby oslovil listom predsedníčku Súdnej rady o možnosť urýchlenia voľby predsedu NS SR za predpokladu, že s tým budú súhlasiť všetci členovia Súdnej rady a navrhnutí kandidáti.



Podľa plánu by Súdna rada mala voliť predsedu NS SR na svojom mimoriadnom zasadnutí 30. marca. O post predsedu sa budú uchádzať sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta. Súdna rada v posledných mesiacoch nezvolila predsedu NS ani po troch rôznych pokusoch.



NS SR je bez svojho predsedu od októbra minulého roka, keď uplynulo funkčné obdobie Daniele Švecovej. Odvtedy ju zastupuje podpredsedníčka Jarmila U., ktorú zadržala Národná kriminálna agentúra 11. marca v súvislosti s Threemou Mariana K. Nie je však väzobne stíhaná, ale je obvinená. Voči uzneseniu o vznesení obvinenia podal jej obhajca Peter Filip sťažnosť.