Plénum nebude rokovať o pláne obnovy, poslanci neschválili program

Bratislava 24. septembra (TASR) - Plénum nebude v rámci 13. mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR rokovať o pláne obnovy. Poslanci neschválili program schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Za program hlasovalo len 56 zo 133 prítomných poslancov.



Predseda Smeru-SD a poslanec Robert Fico v procedurálnom návrhu v pléne uviedol, že navrhuje, aby NR SR vzala na vedomie článok 2 ústavného zákona o spolupráci parlamentu a vlády v záležitostiach Európskej únie (EÚ). Ten podľa neho konštatuje, že ak sa NR SR nevyjadrí k návrhu stanoviska SR do dvoch týždňov, toto stanovisko je pre vládu záväzné. "Pripomínam, pán predseda, že návrh stanoviska podľa ústavného zákona bol predložený vo štvrtok minulý týždeň. Vo štvrtok o týždeň nadobudne, ak sa národná rada nevyjadrí k tomuto bodu, toto stanovisko záväznosť," adresoval Fico predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Kollár potvrdil, že má pravdu. "Budeme sa tým musieť zaoberať," dodal.



Smer-SD chcel, aby parlament prijal stanovisko k plánu obnovy. Iniciátori mimoriadnej schôdze v návrhu uznesenia chceli prijať viaceré body. Národný plán obnovy by mal podľa nich objasniť spôsob, ako posilní rastový potenciál krajiny, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť. Tiež sa zaoberá viacerými oblasťami, na ktoré sa má pri kreovaní plánu klásť dôraz, a to napríklad na rozvoj potenciálu kvalifikovanej pracovnej sily, programy a investície v oblasti štrukturálnych reforiem školstva, výskumu, vývoja. Uznesenie malo zároveň zaviazať vládu, aby pri vypracovaní národného plánu zachovala zaužívanú úroveň sociálneho dialógu, mali by byť nominovaní experti pre včasné posúdenie plánu. Navrhované uznesenie malo súčasne zaviazať predsedu vlády Igora Matoviča (OĽANO), aby zabezpečil včasné zaradenie národného plánu obnovy na prerokovanie do parlamentu ešte pred jeho formálnym doručením Európskej komisii (EK).



Smeru-SD sa podarilo vyzbierať 37 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Plán obnovy má byť financovaný z európskych zdrojov v rámci programu Next Generation EU. "Nemáme nič na stole a je veľmi dôležité, aby NR SR mohla posvätiť plán, ktorý chce vláda poslať EK. Plán obnovy je o tom, aby sme prečkali krízu, ako ideme prekonať pokles hospodárskeho rastu. Toto vláda nerobí a bez toho, aby o tom rokoval parlament, si vláda nemôže poslať takýto plán EK. To, čo predvádza premiér Igor Matovič, je absolútny amaterizmus," vyhlásil ešte minulý týždeň poslanec a podpredseda Smeru-SD Ladislav Kamenický. Predseda strany Robert Fico je tiež presvedčený, že národný plán obnovy musí byť prijatý "v rámci sociálneho dialógu".