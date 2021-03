Plénum NR SR čaká i novela zákona o štátnom občianstve

Bratislava 16. marca (TASR) - Novela zákona o štátnom občianstve, rozšírenie domáceho vzdelávania, legislatíva o trvalom "kurzarbeite" či návrh na vytvorenie etickej komisie RTVS. To sú niektoré z tém, ktorými sa majú zaoberať poslanci Národnej rady (NR) SR na 25. schôdzi, ktorú v utorok popoludní otvoril predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina).



Novela zákona o štátnom občianstve má upraviť doterajší stav, ktorý znemožňuje mať dvojité občianstvo. Po novom by slovenský pas nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu napríklad osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva občanom SR. Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov.



Poslanci majú na programe aj návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce. "Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. 'skrátenej práci'," uvádza sa v predkladacej správe.



Plénum sa má zaoberať aj návrhom na vytvorenie etickej komisie RTVS. Tá by mala podľa návrhu novely prijímať stanoviská nielen k sporným aspektom programov RTVS, ale i k sporným rozhodnutiam manažmentu týkajúcim sa programového obsahu.



Poslanci majú tiež na schôdzi rokovať o návrhu novely zákona o Bratislave, podľa ktorého by na Slovensku mohol popri Národnom cintoríne v Martine vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením Ondrejského cintorína.



Poslanci majú na stole aj novelu rokovacieho poriadku. Riešiť má online rokovanie výborov počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Zaoberať sa tiež majú návrhom, aby sa vojačkám, policajtkám, ale aj hasičkám dorovnalo materské na 75 % vymeriavacieho základu.



Na marcovej schôdzi má plénum rokovať aj o novele ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh zákona sa už viackrát presúval. Zmeny v zákone sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov.



Definitívne majú poslanci rozhodnúť o tom, či umožnia vzdelávanie "doma" aj žiakom druhého stupňa základných škôl. Rovnako má plénum schváliť, aby sa reklamné stavby mohli povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky. Na stole majú tiež návrh na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok.



Poslancov čaká aj voľba člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) a dvoch členov Dozornej rady ÚPN, ako aj voľba členov Rady RTVS.



Na aktuálnej schôdzi plénum neprerokuje novelu o rozpočtovej zodpovednosti

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa na aktuálnej schôdzi nebudú venovať novele zákona o rozpočtovej zodpovednosti. O vypustenie tohto bodu z programu požiadal minister financií Eduard Heger (OĽANO). Oznámil to v utorok v úvode 25. schôdze predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Návrh zákona sa pritom už viackrát presúval.



Zmeny v zákone o rozpočtovej zodpovednosti sa týkajú zavedenia limitu verejných výdavkov. Zároveň sa navrhuje naviazať horný limit dlhu verejnej správy na čistý dlh verejnej správy a z toho dôvodu sa navrhuje tiež upraviť sankčné pásma dlhovej brzdy a opatrenia, ktoré sa majú prijať pri dosiahnutí konkrétneho sankčného pásma.



Koaličná SaS ešte v decembri avizovala, že trvá na tom, aby sa do novely zákona premietla daňová brzda. Bez toho podľa poslanca a šéfa parlamentného finančného výboru Mariana Viskupiča (SaS) nebude strana hlasovať za návrh.



Poslankyňa Anna Zemanová (SaS) zároveň v utorok v mene štyroch poslaneckých klubov koaličných strán požiadala o preradenie viacerých vládnych, ale aj poslaneckých návrhov zákonov v druhom čítaní na koniec aktuálnej schôdze. Zemanová súčasne vzala späť návrh zákona o ochrane spotrebiteľa aj atómový zákon.