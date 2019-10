Plénum odmietlo, aby kontrolné výbory dostali vyšetrovacie právomoci

Bratislava 22. októbra (TASR) - Kompetencie kontrolných výborov Národnej rady (NR) SR sa rozširovať nebudú. Poslanci NR SR odmietli navrhovaný ústavný zákon z dielne OĽaNO, ktorý mal priznať výborom aj vyšetrovacie právomoci.



"Cieľom návrhu ústavného zákona je rozšíriť doterajšiu kontrolnú činnosť výborov NR SR a priznať im aj vyšetrovacie právomoci, najmä z dôvodu, že je to jediná schodná cesta, ako riešiť kauzy, keď si orgány činné v trestnom konaní nerobia svoju prácu," argumentovali poslanci OĽaNO v predloženej dôvodovej správe. Chceli, aby parlament v zmysle ich návrhu zriadil vyšetrovací výbor obligatórne alebo fakultatívne. Súčasťou procesu jeho zriadenia malo byť aj presné vymedzenie veci verejného záujmu, ktorá mala byť vyšetrená, a tiež určenie lehoty, v ktorej by mal predložiť výbor parlamentu správu o výsledku.



Hnutiu zároveň neprešla novela, ktorou chcelo OĽaNO umožniť zriadenie dočasného vyšetrovacieho výboru. Navrhovalo to v novele rokovacieho poriadku NR SR a trestného zákona. Úlohou takéhoto výboru malo byť vyšetrenie vecí verejného záujmu.