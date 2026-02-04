< sekcia Slovensko
Plénum odmietlo návrh na úpravu pri rozhodovaní o zmene hranice obce
Predkladateľ hovoril o potrebe legislatívneho riešenia situácie, v ktorej dlhotrvajúce spory niektorých obcí majú negatívny vplyv na výkon územnej samosprávy a ochranu záujmov ich obyvateľov.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu neposunulo do druhého čítania novelu zákona o obecnom zriadení z dielne nezaradeného poslanca Jána Ferenčáka. Navrhoval v nej úpravu pri rozhodovaní o zmene hranice obce. Chcel ňou definovať podmienky, pri ktorých by mohol príslušný správny orgán rozhodnúť o zmene hranice obce aj bez súhlasu jednej z dotknutých obcí.
„Navrhovalo sa, aby sa súhlas všetkých dotknutých obcí alebo častí obce nevyžadoval výlučne v prípade, ak spor zasahujúci do efektivity a predvídateľnosti výkonu územnej samosprávy trvá po dobu dlhšiu ako desať rokov a ak zároveň došlo k takej faktickej úprave pomerov, aká spočíva v urbanistickom splynutí sporného územia s územím jednej z dotknutých obcí alebo jej častí,“ priblížil predkladateľ.
