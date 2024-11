Plénum odmietlo návrh SNS o úprave tzv. sexuálnej výchovy na školách

Bratislava 7. novembra (TASR) - V prostredí škôl sa nebude zavádzať zákaz propagácie, šírenia alebo podpory myšlienok a názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií a rodových identít. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž odmietli vo štvrtkovom hlasovaní novelu školského zákona z dielne poslancov SNS, ktorá to navrhovala. Za novelu hlasovalo 11 poslancov, 34 bolo proti, zdržalo sa 77 a jeden poslanec nehlasoval.



Novelou chcela SNS zabezpečiť, že vzdelávací proces nebude slúžiť ako nástroj na šírenie ideológií, ktoré by mohli byť v rozpore s biologickou identitou jednotlivca, "čo znamená, že všetky vzdelávacie a výchovné aktivity musia rešpektovať tradičné hodnoty spoločnosti".



Navrhovali tiež, aby ministerstvo školstva malo možnosť za porušenie tohto zákazu udeliť zriaďovateľovi pokutu až do 30.000 eur.



"Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť, aby vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach bol v súlade so zásadami a normami, ktoré odrážajú kultúrne a etické hodnoty slovenskej spoločnosti, a podporoval výchovu k zodpovednému občianstvu, rešpektovaniu biologických a spoločenských daností, ako aj ochranu integrity rodinných vzťahov," argumentovali poslanci za SNS.



Novelou chceli tiež zaviesť explicitné vymedzenie pojmu "netradičná sexuálna orientácia". Podľa SNS by šlo o akúkoľvek sexuálnu orientáciu, ktorá sa odchyľuje od tradičného chápania vzťahu medzi mužom a ženou.