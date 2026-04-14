< sekcia Slovensko
Plénum odmietlo návrhy SaS týkajúce sa zdravotníctva
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Parlament v utorok odmietol viaceré návrhy týkajúce sa oblasti zdravotníctva z dielne opozičnej SaS. Do druhého čítania sa tak nedostali ani zmeny pri vstupe duchovných do nemocníc či pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Prvým z odmietnutých návrhov bola novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú predložila Jana Bittó Cigániková (SaS). Chcela ňou spresniť povinnosť poskytovateľa pri vstupe duchovného do nemocnice. Navrhovala, aby mal poskytovateľ danú povinnosť iba na požiadanie pacienta alebo jeho blízkych. Upozornila pritom na to, že povinnosť sa pre poskytovateľa zaviedla v legislatíve cez tzv. prílepok, je všeobecne formulovaná a môže byť preto zneužitá.
SaS neuspela ani s ďalšou novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Malo sa ňou stanoviť pri hodnotení žiadostí na prevádzkovanie ambulancií ZZS nové kritérium - cena. Strana argumentovala, že cena je dôležitým kritériom v rámci akejkoľvek súťaže. Upozorňovala na to, že v súčasnosti je cena pevne stanovená. Novelou to chcela zmeniť tak, aby ministerstvo zdravotníctva už neurčovalo podobu pevnej ceny, ale maximálnej. Plánovala stanoviť tiež mechanizmus výpočtu maximálnej ceny.
NR SR odmietla aj novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne Vladimíry Marcinkovej, Vladimíra Ledeckého a Tomáša Szalaya (všetci SaS). Navrhovali v nej spresniť povinnosť zabezpečenia zastupovania poskytovateľov v čase ich dočasnej neprítomnosti. „Navrhovali sme, aby lekár vo všeobecnej ambulancii, v ambulancii zubného lekárstva a v gynekologicko-pôrodníckej ambulancii musel zabezpečiť zastupovanie v územnom obvode okresu, v ktorom má zastupovaný poskytovateľ ambulanciu,“ priblížili.
Do druhého čítania sa nedostala ani novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ňou chcela SaS umožniť vydávanie elektronických receptov (eReceptov) neuhrádzaných z verejného zdravotného poistenia u zmluvných i nezmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri dodržaní GDPR. Reagovala tým na situáciu, keď bola od januára 2025 pre chybu vo vládnej novele obmedzená možnosť predpisovania eReceptov pre niektoré lieky.
