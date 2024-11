Plénum odmietlo návrhy uznesení z dielne opozičného PS

Bratislava 5. novembra (TASR) - Národná rada (NR) SR odmietla v utorkovom hlasovaní dva návrhy uznesení z dielne poslancov za opozičné hnutie PS. Prvý sa týkal odsúdenia útoku na detské zdravotnícke zariadenie v ukrajinskom Kyjeve. Druhý hovoril o voľbe šéfa parlamentu.



Prvým uznesením mala NR SR odsúdiť ruský vzdušný útok na detskú nemocnicu v Kyjeve z 8. júla, vyjadriť ľútosť nad obeťami a vyzvať vládu na odsúdenie činu. "Odsúdenie tohto hanebného útoku Národnou radou SR by bolo nielen silným symbolickým gestom solidarity s napadnutým susedom, no najmä prejavom ľudskosti," skonštatovali predkladatelia.



V druhom uznesení poslanci za PS navrhovali, aby sa vyhlásila voľba nového predsedu parlamentu. Poukázali na to, že odo dňa zvolenia Petra Pellegriniho za prezidenta SR nemá Národná rada SR riadneho šéfa, ale riadením je poverený podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD). "Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný a nemá oporu v platnej právnej úprave, keďže zákon neupravuje možnosť dlhodobo poveriť jedného z podpredsedov NR SR zastupovaním predsedu NR SR v plnom rozsahu jeho kompetencií zvlášť v čase, keď mandát predsedu NR SR rady, ktorý podpredsedu poveril, zanikol," dodali.