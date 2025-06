Plénum odobrilo správu Národného preventívneho mechanizmu za rok 2024

Bratislava 12. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok zobrali na vedomie výročnú správu Národného preventívneho mechanizmu za vlaňajšok. Do parlamentu ju predložil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.



Správa okrem iného hovorí o činnosti subjektov Národného preventívneho mechanizmu, za ktoré SR určila Kanceláriu verejného ochrancu práv, Úrad komisára pre deti a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Tie v rámci svojej činnosti vykonávali monitoring a systematické návštevy. „Majú predovšetkým preventívny charakter, ich účelom je pôsobiť do budúcna a predchádzať mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu, plynúcemu najmä zo systémových problémov alebo rutinných postupov,“ konštatuje sa v prijatom materiáli.



Kancelára ombudsmana napríklad v rámci svojho mandátu vykonala vlani spolu 19 monitorovacích návštev, z toho 11 v cele policajného zaistenia, štyri v ústavoch na výkon trestu, jeden v ústave na výkon väzby a výkon trestu, jeden v útvare policajného zaistenia pre cudzincov a dve tzv. následné návštevy v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Zistila viaceré nedostatky, napríklad dlhodobé, niekoľkohodinové umiestnenie v určených priestoroch aj počas noci, plošné odoberanie poučení či zdravotníckych pomôcok aj chýbajúce vychádzky na čerstvom vzduchu.



Úrad komisára pre deti zrealizoval 11 monitorovacích návštev. „Návštevy mali charakter niekoľkodňových, hĺbkových a vopred ohlásených aj neohlásených monitoringov v súlade s internou metodikou,“ uvádza sa v správe. Monitoroval sa napríklad stav v reedukačných centrách. Komisár v rámci toho uložil 32 opatrení vo vzťahu k zariadeniam, ktoré smerovali k dodržiavaniu práv dieťaťa. „Zistené nedostatky nedosahovali intenzitu mučenia, alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania,“ píše sa v materiáli.



Kontrola sa realizovala aj v centrách pre deti a rodiny. Úrad komisára pre deti uložil 18 opatrení. „Väčšina z nich bola zo strany centier akceptovaná ako opodstatnená a boli vyjadrené snahy o ich nápravu,“ ozrejmuje správa. Komisár však v rámci monitoringu identifikoval závažné podozrenia z nevhodného zaobchádzania s deťmi zverenými do profesionálnej rodiny v Centre pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto. Poukázal okrem iného na obavy z nadmerného množstva konzumácie alkoholu u profesionálnych rodičov. V danej veci podal i trestné oznámenie a prijal ďalšie opatrenia.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím zase okrem iného vykonala monitorovaciu návštevu vo viacerých psychiatrických zariadeniach. Taktiež upozornila na viaceré nedostatky, napríklad nedostatok informovanosti pacientov, obmedzenie osobnej slobody pri prijímaní aj rôzne nedostatky vo formálnych náležitostiach pri udeľovaní informovaného súhlasu. Subjekty v správe priniesli aj viaceré pozitívne prípady zistené počas monitoringu.



Národný preventívny mechanizmus proti mučeniu vznikol na základe Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Slovenská republika Opčný protokol ratifikovala 4. júla 2023.