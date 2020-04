Plénum pokračuje v diskusii o programe vlády, budú aj personálne voľby

Bratislava 23. apríla (TASR) - Návrhmi na personálne voľby začali vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR tretí rokovací deň 6. schôdze parlamentu. Zaoberajú sa návrhom na voľbu členov Súdnej rady SR, predsedu štátnej volebnej komisie a predsedu parlamentného výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva. Následne sa vrátia k debate o programovom vyhlásení vlády (PVV).



Poslanec za Smer-SD Boris Susko kritizoval, že z troch kandidátov na členov súdnej rady sú dvaja sudcovia, z toho jeden bývalý. Susko poukázal na to, že PVV hovorí o tom, že parlament nebude navrhovať sudcov. Kandidát Ján Mazák nie je vedený ako sudca, reagoval člen ústavnoprávneho výboru Alojz Baránik (SaS). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) povedal, že jeho kandidátka Alena Svetlovská síce je sudkyňa Najvyššieho súdu SR, ale spĺňa predpoklady byť členkou súdnej rady. "Naša strana súhlasila s tým, že do budúcna to nebudú sudcovia, tak sme sa dohodli na koaličnej rade, ale dnes som si ešte vyhradil, že môžem dať sudcu," doplnil.



Okrem Mazáka a Svetlovskej je kandidátom za člena súdnej rady, advokát Andrej Majerník. Okrem členov súdnej rady by mal parlament vo štvrtok popoludní voliť aj predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a opätovne tiež voliť predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.



Po prerokovaní návrhov na personálne voľby bude pokračovať rozprava k PVV. V závere stredajšej (22. 4.) debaty bolo do rozpravy prihlásených písomne ešte 15 poslancov. Po skončení vystúpení písomne prihlásených poslancov sa budú môcť zákonodarcovia prihlásiť ústne.



J. Žitňanská: Musíme zmeniť bariérové Slovensko, PVV otvára cestu k zmene

Programové vyhlásenie vlády (PVV) je výsledkom dlhých rokovaní a kompromisom štyroch politických strán. Tvrdí to poslankyňa Za ľudí Jana Žitňanská, ktorú teší, že sa vláda konečne zamerala vo svojom programe aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), ktorým sa predchádzajúce vlády venovali minimálne.



"Ak prevláda v spoločnosti pocit, tak je to ten, že sa ľudia nevedia domôcť spravodlivosti," vyhlásila v pléne Žitňanská. Spolu s dlhodobo chorými patria ŤZP medzi najohrozenejších ľudí, ktorých sa dotýka koronakríza. "Dlhodobé podfinancovanie sociálnych služieb sa dnes ukazuje ešte krikľavejšie. Zatvorili sa mnohé zariadenia, kam mohli ľudia chodiť počas dňa a vzdelávať sa alebo byť umiestnení, aby ich rodinní príslušníci mohli ísť pracovať. Hoci bolo nutné pre epidémiu tieto zariadenia zatvoriť, aj napriek opatreniam prijatým vládou nevládzu tieto rodiny finančne ani fyzicky. Preto sa musíme tejto skupine ľudí začať venovať systematicky a nadrezortne, aby sa nestali títo ľudia obeťou prehadzovania," myslí si Žitňanská. Tento pohľad sa podľa nej premietol aj do PVV, ktoré otvára cestu k zmene.



Žitňanská je presvedčená, že je potrebný nový zákon o sociálnych službách, ako aj zákon o dlhodobej zdravotnej starostlivosti. "Kľúčovou témou bude aj nastavenie financovania sociálnych služieb. Súčasný systém je komplikovaný a neadresný," podotkla poslankyňa s tým, že sociálne služby sa poskytujú aj v nevyhovujúcich budovách a základné ľudské práva klientov sú často porušované.



"Nesmieme zabudnúť zabezpečiť efektívnu kontrolu týchto zariadení. Hlásime sa aj k reforme posudkovej činnosti. Je neuveriteľné, že ľudia prechádzajú rôznymi systémami. Je nutné ich výrazne zefektívniť a zjednotiť," uviedla Žitňanská.



Doteraz jej chýbala aj reforma psychiatrie, potrebné je tiež pracovať na inkluzívnom vzdelávaní. "Oblasť duševného zdravia je potrebné dostať do centra pozornosti. Segregácia nemá v spoločnosti miesto," vyhlásila Žitňanská.



Súčasná vláda by chcela podľa jej slov oceniť aj prácu opatrovateľov - rodinných príslušníkov. "Zaväzujeme sa, že časť nájomných bytov bude bezbariérových, aj kultúrne pamiatky by mali byť dostupnejšie. Naša spoločnosť sa venuje téme zdravotného postihnutia málo. Musíme zmeniť bariérové Slovensko na Slovensko bez bariér. prvým krokom môže byť PVV," dodala Žitňanská.



Jej vystúpenie ocenil aj poslanec OĽaNO Dominik Drdul, ktorý tiež považuje PVV za rozumný výsledok štyroch strán. "Po dlhých rokoch v ňom našli dôstojné miesto ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí tvoria 10 % obyvateľstva," podotkol Drdul.