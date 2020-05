Poslanci neodobrili správu o činnosti ombudsmanky,rokujú o eurofondoch

O. Dostál verí, že plénum napriek výhradám podporí správu o činnosti VOP

Bratislava 14. mája (TASR) – Zjednodušiť poskytovanie eurofondov počas koronakrízy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Diskusiou o tomto návrhu, ktorý je v druhom čítaní, plénum Národnej rady (NR) SR odštartovalo tretí rokovací deň siedmej schôdze parlamentu. Poslanci o ňom rokujú v tzv. zrýchlenom režime." priblížila vo štvrtok plénu podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). V zjednodušovaní procesov chce pokračovať aj v ďalšom programovom období. O tomto návrhu zákona by poslanci mali hlasovať o 11.00 h.Plénum následne vo štvrtok čaká neukončená diskusia k správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. Do rozpravy je ešte prihlásených niekoľko poslancov. Zároveň majú na programe aj ďalšie výročné správy. Napríklad správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, ale aj správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za minulý rok.Zákonodarcovia majú vo štvrtok na pláne aj rokovanie o návrhu zákona, ktorým by sa malo zriadiť nové ministerstvo. Vzniknúť má pretvorením Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Poslanec Ondrej Dostál (SaS) verí, že koaliční poslanci napriek kritickým výhradám podporia správu o činnosti verejnej ochrankyne práv (VOP) za rok 2019. Povedal to v diskusii v pléne v reakcii na to, že viacerí opoziční, ale aj koaliční poslanci správu neplánujú v hlasovaní podporiť. Niektorí opoziční poslanci vyzývajú Máriu Patakyovú na odchod z funkcie.povedal Dostál v diskusii v pléne. Odmieta výzvy niektorých opozičných poslancov, aby Patakyová skončila vo funkcii. "dodal.Dostál poukázal na to, že verejná ochrankyňa práv síce nemá kontrolovať dodržiavanie zákona, no má dohliadať na to, či sú rešpektované základné práva a slobody, a upozorňovať na to, ak sa zákon v tejto oblasti porušuje.povedal Dostál.Správu o činnosti ombudsmanky počas štvrtka i stredy (13. 5.) kritizovali aj viacerí koaliční zákonodarcovia. Poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) v diskusii uviedla, že v správe nenašla ani jedno odporúčanie v oblasti problému súdnych prieťahov napriek tomu, že ombudsmanka v správe konštatuje, že najčastejším problémom sú opakovane zbytočné prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach. Andrejuvová vyzvala Patakyovú, aby zamerala svoju snahu aj na sfunkčnenie justície. Chce preto iniciovať rokovanie s Patakyovou, ako aj s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí).Kritika správy spočíva aj v tom, že podľa niektorých poslancov sa v nej ombudsmanka nevenuje ochrane nenarodených detí a pozornosť podľa nich venuje adopciám detí aj homosexuálnymi pármi. Naopak, ďalší poslanci ocenili činnosť Patakyovej v oblasti ochrany práv žien, ich reprodukčných práv, ako aj práv detí.Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv (VOP) za rok 2019. Proti prijatiu bolo 50 zákonodarcov, správu podporilo 34 poslancov a hlasovania sa zdržalo 46 poslancov. Správu okrem opozičných poslancov nepodporil celý klub hnutia Sme rodina a viacerí poslanci OĽaNO. Z 53-členného klubu OĽaNO hlasovalo za odobrenie správy 11 poslancov.Kancelária verejného ochrancu práv skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd. Zo správy vyplýva, že opakovane najčastejším problémom týkajúcim sa porušovania základných ľudských práv a slobôd sú zbytočné prieťahy, a to najmä v súdnych konaniach.Prieťahy v súdnych konaniach poukazujú podľa ombudsmanky Márie Patakyovej na to, že systém v justícii nie je nastavený tak, aby bol dostatočne efektívny a funkčný. Problémom podľa nej nemusí byť subjektívne zavinenie sudcu, ale môže ísť o dôsledok personálnej poddimenzovanosti súdov. Okrem toho upozorňuje na prieťahy v konaní Sociálnej poisťovne či prieťahy v reštitučných konaniach.Ombudsmanka v roku 2019 vykonala aj prieskumy zamerané na kontroly zariadení pre seniorov. Skúmala tiež postup cudzineckej polície, proces vnútroštátnych adopcií či fungovanie obchodného registra. Venovala sa aj ochrane detí ako obetí trestných činov. Intervenovala i v prípade postupu Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý žiadal od investigatívnych novinárov prezradenie zdroja pod hrozbou vysokej finančnej sankcie.Verejná ochrankyňa práv sa v minulom roku zaoberala napríklad nedôstojnými vyhradenými priestormi, ktoré sa doteraz využívajú na policajných staniciach. Za problematické tiež považuje vybavovanie žiadostí na cudzineckej polícii, ktoré preverovala prieskumom. Jeho výsledky majú byť známe v prvej polovici tohto roka.Patakyová podľa správy riešila aj otázky osvojenia, odškodnenia obetí nezákonných sterilizácií a venovala sa aj prieskumom v zariadeniach sociálnych služieb. Tiež podľa správy otvorila otázku reprodukčných práv žien či zlepšenie pôrodnej starostlivosti. Problematike porušovania ľudských práv žien počas pôrodnej starostlivosti na Slovensku sa bude venovať aj v tomto roku.Ombudsmanka minulý rok upozornila aj na potrebu zmien pri voľbe zo zahraničia. Riešila tiež prípad časového obmedzenia prístupu k pitnej vode v obci Blažice. Vzhľadom na to, že regionálny úrad verejného zdravotníctva zistil, že voda zo studne v rómskej osade nie je vhodná na pitie, obec umožnila obyvateľom čerpať vodu na obecnom úrade. Tento postup ombudsmanka kritizovala, obec vyzvala na nápravu.Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vníma medzi poslancami Národnej rady (NR) SR nepochopenie obsahu správy o činnosti verejného ochrancu práv (VOP). Vyhlásila to v reakcii na diskusiu o správe, ktorú predniesla pred parlamentom. Viaceré poznámky nepovažuje za vecné.Ombudsmanka zároveň vyhlásila, že nevníma inštitút verejného ochrancu práv ako inštitúciu, ktorá má zodpovedať predstavám Národnej rady SR. Vníma preto, že je jej povinnosťou naďalej pokračovať v činnosti.Patakyová pred poslancami pripomenula, že nechce rozoštvávať ľudí proti sebe. Poslancom vysvetlila, že v oblasti párov rovnakého pohlavia volá po minimálnom právnom rámci a štandarde, ktorý sa požaduje z medzinárodnej úrovne.povedala s tým, že nikdy parlamentu nehovorila o registrovanom partnerstve, ale o minimálnom právnom rámci, aby sa týmto párom zabezpečila rovnosť pred zákonom.doplnila s tým, že sa bude snažiť zrozumiteľnejšie venovať tejto téme.K otázke práva nenarodeného dieťaťa Patakyová v pléne uviedla, že Ústavný súd SR vo svojom náleze interpretoval, že dieťa pred narodením nie je subjektom práva na život.pýtala sa poslancov.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) v diskusii v pléne vyjadril podporu Patakyovej, verí, že z funkcie neodstúpi. Patakyovej sa ospravedlnil sa osobné invektívy a upozornil, že diskusia má byť kultivovaná.Forma vyhlasovania výziev sa zjednoduší, pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku bude menej administratívy. Odpustia sa tiež lehoty pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali pre pandémiu nového koronavírusu. Tieto zmeny prináša novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Právnu normu vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 86 zo 131 prítomných poslancov. Parlament o nej rokoval v zrýchlenom režime.Novelou z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) chce vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) zrýchliť a uľahčiť čerpanie fondov EÚ v čase koronakrízy.uviedol ÚPVII v materiáli.Lex korona bude riešiť päť oblastí. Zámerom je podľa Remišovej zjednodušiť projekty financované z Európskeho sociálneho fondu, takzvaný kurzarbeit. Pri každom žiadateľovi by sa tak nemusela uzatvárať osobitná zmluva, ale riešiť by sa to malo plošne. Zákon umožní aj operatívnu zmenu výziev počas mimoriadnej situácie a napríklad aj rokovanie koordinačných orgánov a komisií pomocou videokonferencií.dodala Remišová.