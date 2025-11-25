< sekcia Slovensko
Plénum si minútou ticha uctilo obete požiaru v Mašličkove
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok v pléne minútou ticha uctili obete požiaru v Mašličkove.
„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby NR SR vyjadrila smútok a hrôzu nad tým, že dve maloleté deti umreli rodine v takých ťažkých životných podmienkach,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.
„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby NR SR vyjadrila smútok a hrôzu nad tým, že dve maloleté deti umreli rodine v takých ťažkých životných podmienkach,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.