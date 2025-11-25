Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plénum si minútou ticha uctilo obete požiaru v Mašličkove

Na snímke lokalita Mašličkovo na Luníku IX v Košiciach 10. novembra 2025 po požiari chatrče, pri ktorom prišli o život dve deti. Foto: TASR - František Iván

V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar. Zomreli pri ňom dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov.

Bratislava 25. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok v pléne minútou ticha uctili obete požiaru v Mašličkove.

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby NR SR vyjadrila smútok a hrôzu nad tým, že dve maloleté deti umreli rodine v takých ťažkých životných podmienkach,“ uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).

