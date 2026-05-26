Plénum si minútou ticha uctilo zosnulú exministerku J. Dubovcovú
Autor TASR
Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok v pléne uctili minútou ticha zosnulú exministerku spravodlivosti, poslankyňu parlamentu a verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovú. Jej pôsobenie pripomenula poslankyňa Zuzana Števulová (PS). Ocenila jej prácu.
„Myslím si, že Dubovcovej nezlomná odvaha, cit pre spravodlivosť, férovosť a čestnosť môže byť veľkou inšpiráciou nielen nám v sále NR SR, ale všetkým, ktorí sú právnikmi a právničkami na Slovensku a všeobecne všetkým ľudom v SR,“ vyhlásila.
Dubovcová zomrela vo veku 73 rokov. Bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017, poslanecký mandát v NR SR jej patril v období 2010 až 2012.
