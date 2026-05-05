Plénum si uctilo zosnulých exposlancov J. Kerekrétiho a J. Patakyho
Kerekréti zomrel vo veku 82 rokov. Pataky bol dlhoročným starostom obce Hertník v okrese Bardejov. Zomrel v piatok (1. 5.) vo veku 70 rokov.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v utorok dopoludnia uctili minútou ticha pamiatku dvoch exposlancov parlamentu, ktorí zomreli v uplynulých dňoch. Ide o Jána Kerekrétiho, ktorý pôsobil v NR SR v rokoch 2020 až 2023 v poslaneckom klube OĽANO, a Jána Patakyho, ktorý bol poslancom NR SR od roku 2002 za SDKÚ-DS.
Kerekréti zomrel vo veku 82 rokov. Narodil sa 25. októbra 1943, žil v Bratislave a bol generálnym sekretárom Slovenskej evanjelickej aliancie. V parlamente bol členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre sociálne veci.
Pataky bol dlhoročným starostom obce Hertník v okrese Bardejov. Zomrel v piatok (1. 5.) vo veku 70 rokov. V minulosti pôsobil aj ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja a prednosta Okresného úradu v Bardejove.
