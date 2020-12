O reforme súdnej mapy sa na bratislavskom krajskom súde nediskutovalo

Bratislava 5. decembra (TASR) – O návrhu reformy súdnej mapy sa nediskutovalo a sudcov obvodu Krajského súdu v Bratislave neprizvali do pracovnej skupiny pri jeho tvorbe. Plénum sudcov KS v Bratislave na to poukázalo v stanovisku k návrhu reformy súdnej mapy.



Návrh z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) počíta so zrušením bratislavského krajského súdu. „K snahe pretrhať korupčné väzby na území mesta Bratislavy, ako dôvodu a účelu predkladanej reformy sa vyjadrovať nebudeme napriek tomu, že sa nás ľudsky dotýka, keďže ju považujeme za prešľap predkladateľa,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Všeobecnú odvolaciu agendu má namiesto bratislavského krajského súdu po novom riešiť KS v Trnave, správnu agendu KS v Nitre. Zároveň má byť v Bratislave vytvorený jeden mestský súd, ako prvostupňová inštancia.



KS v Bratislave má podľa sudcovského pléna najvyššiu mieru špecializácie na území SR a rovnako je tomu na okresných súdoch v jeho pôsobnosti.



„Tunajší súd má vytvorené priaznivejšie materiálno technické podmienky ako Krajský súd v Trnave, či Krajský súd v Nitre, dokonca v tej miere, že by za predpokladanej personálnej predstavy ministerstva Krajský správny súd v Bratislave vedel prevziať agendu správneho súdnictva,“ poznamenali sudcovia.



Upozorňujú, že v reformnom návrhu absentuje analýza týkajúca sa finančného dopadu pre obyvateľov Bratislavy a blízkeho okolia súvisiaca so zrušením odvolacieho súdu v Bratislave. Taktiež analytické dáta vo vzťahu k administratívnemu aparátu a následkov zrušenia niektorých súdnych obvodov.



„Predpokladaná reforma nekorešponduje s organizačným usporiadaním orgánov, ktoré participujú na súdnom konaní,“ poznamenalo plénum. Za problémový vníma aj spôsob financovania reformy.



„Je nutné mať na zreteli, že objem 285 miliónov eur má byť financovaný zo zdrojov Fondu obnovy, teda mimo Európskou komisiou predpokladaného určenia, na rozvoj a stabilitu hospodárstva v dôsledku pandémie COVID-19,“ doplnilo.



Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého a druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.