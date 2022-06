Plénum ukončilo rokovanie novelou Civilného mimosporového poriadku

Bratislava 22. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie debatou k návrhu novely Civilného mimosporového poriadku, ktorý podala poslankyňa Katarína Hatráková (nezaradená). Novelizáciou by sa mohli posilniť oprávnenia komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.



Komisár by mohol po novom získať právo vstupovať do konania o spôsobilosti na právne úkony, o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení a o ustanovení opatrovníka.



Plénum bude v rokovaní pokračovať vo štvrtok (23. 6.). Podľa programu by mali poslanci rokovať ráno o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Popoludní ich čaká tradičná Hodina otázok.



Po hlasovaní o 17.00 h sa má začať mimoriadna schôdza, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Týkať sa má riešení dosahov zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Po jej skončení má nasledovať ďalšie mimoriadne rokovanie o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO). Odvolávať ho chcú nezaradení poslanci okolo Miroslava Suju. Ministrovi vyčítajú viacero vecí, okrem iného zlyhanie pri manažmente v oblasti medveďa hnedého.