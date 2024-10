Plénum prebralo novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny

Bratislava 23. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prebrali v závere stredajšieho rokovania novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu z dielne poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD). Zmena zákona by mala oslobodiť od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispieť k zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Opoziční poslanci z SaS, PS a KDH návrh novely v diskusii ocenili.



Poslanci prerokovali aj novelu Notárskeho poriadku, ktorá hovorí, že veková hranica výkonu notárskeho úradu by sa mala zvýšiť zo súčasných 67 na 70 rokov. Návrh predložil šéf parlamentného ústavnoprávneho výboru Miroslav Čellár (Hlas-SD).



Parlament bude v rokovaní pokračovať vo štvrtok (24. 10.). Prebrať má viacero návrhov z dielne ministerstva školstva. Podľa predchádzajúcej dohody vo štvrtok poslanci hlasovať nebudú. Najbližšie by mali hlasovať až na budúci týždeň. Vo štvrtok popoludní čaká parlament tradičná hodina otázok.