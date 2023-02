Plénum v závere rokovalo o novele zákona o pedagogických zamestnancoch

Bratislava 8. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere dňa venovali novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Poslanci z OĽANO ňou chcú podporiť vstup širšieho okruhu odborníkov do vzdelávania v školách a školských zariadeniach.



V diskusii o novele by mali poslanci ešte pokračovať. Na programe schôdze majú okrem toho viacero neprerokovaných bodov. Vo štvrtok (9. 2.) by mali diskutovať aj o ďalších poslaneckých návrhoch. Popoludní ich čaká aj tradičná štvrtková Hodina otázok.