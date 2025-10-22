Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Plénum začalo rokovanie návrhom o vojenskom zastúpení pri EÚ a NATO

Na snímke zľava predseda NRSR Richard Raši (Hlas-SD) a vicepremiér a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) počas hlasovania na 40. schôdzi NR SR v Bratislave 21. októbra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Návrh má zámer rozšíriť možnosti pôsobenia Ozbrojených síl SR.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali stredajšie rokovanie krátko po 9.00 h. V úvode sa venovali návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri EÚ a NATO. V pléne ho predstavil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Vojenské zastúpenie SR pri orgánoch EÚ a NATO zostáva v limitoch, ktoré boli schválené ešte v roku 2024, ale v rámci tohto limitu ešte navrhujeme pridať ďalšie tri vojenské zastúpenia, dokopy šesť profesionálnych vojakov, do veliteľstiev v Bydhošti, Bruseli a Wiesbadene,“ povedal.

Návrh má zámer rozšíriť možnosti pôsobenia Ozbrojených síl SR. „Odráža potreby SR v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi. Rozšírenie vojenského zastúpenia súčasne súvisí s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO,“ ozrejmil rezort obrany.
