Plénum začalo rokovací deň novelou zákona o územnom plánovaní

Bratislava 8. februára (TASR) - Novelou zákona o územnom plánovaní v utorok plénum odštartovalo štvrtý rokovací deň 55. schôdze. Poslancom ho predstavil podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Popoludní ich čaká mimoriadna schôdza o dohode o obrannej spolupráci s USA.



Návrh zákona o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania. Ďalej aj profesionalizáciu štátnej správy, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s územným plánovaním.



Predovšetkým by malo ísť o jeho elektronizáciu a digitalizáciu dát slúžiacich ako vstupy súvisiace s územným plánovaním a výstavbou a na to nadväzujúce zrušenie vydávania územného stanoviska prostredníctvom územného konania. Návrh zákona špecifikuje kompetencie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.



Mimoriadna schôdza k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických sa má začať v utorok o 13.00 h. Zmluvu podpísali obe krajiny vo štvrtok (3. 2.) večer (v noci na piatok SEČ). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada (NR) SR, potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR.