Plénum začalo rokovanie návrhom o obchodovaní s emisnými kvótami

Bratislava 17. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v utorok ráno po víkendovej prestávke v septembrovej schôdzi. V úvode rokovacieho dňa predstavil minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Vláda žiada parlament, aby novelu prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Na programe schôdze sú v utorok dopoludnia aj ďalšie návrhy z envirorezortu, ako aj novela o cestovných náhradách z dielne ministerstva práce.



V utorok by mali poslanci odhlasovať doteraz prerokované body, rozhodnúť by tiež mali o návrhu na odvolanie šéfa opozičného PS Michala Šimečku z funkcie podpredsedu NR SR. Parlament by si mal tiež zvoliť nového predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.