Plošné testovanie by sa mohlo zopakovať o dva týždne, povedal premiér

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ďalšie celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 by sa mohlo zopakovať o dva týždne. Pripustil to premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Naznačil, že dobrovoľnosť testovania sa cez víkend neosvedčila. Upozornil na možnosť opätovného nárastu denného prírastku nakazených novým koronavírusom. V súvislosti s alternatívnym plánom opatrení, ktorý mal predstaviť minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), poznamenal, že dostal úlohu z matematiky, no vypracoval "sloh zo slovenčiny".



Premiér uviedol, že konzílium odborníkov dalo návrh, ktorý prešiel pandemickou komisiou i ústredným krízovým štábom. Odporúčanie bolo podľa neho jednoznačné, a to dosiahnuť pokles prípadov. Doplnil, že víziou bolo tiež dostať deti do škôl. Pripomenul, že preto predstavil plán "komunitného testovania", ktorý kritizoval Sulík. Podľa vlastných slov mu dal jasnú výzvu, ktorú nesplnil. "Z toho, čo viem, tak Richard Sulík nepríde s plánom, ako splniť podmienky konzília," poznamenal.



Premiér zatiaľ nepredpokladá zatváranie okresov či prísnejšie obmedzenia pohybu počas vianočných sviatkov. Chce veriť zodpovednosti ľudí. Sprísňovanie nevylúčil v prípade zmeny situácie pred sviatkami, ak by sa ľudia "zvlčili".



Na otázku o preplatení nákladov samosprávam z prvého a druhého kola plošného testovania uviedol, že akciu organizovalo Ministerstvo obrany (MO) SR. "Túto debatu registrujem trochu z boku, organizáciou bolo poverené MO. Preplatí to Ministerstvo financií (MF) SR na základe údajov, ktoré dostanú," povedal. Absolútna väčšina starostov podľa neho poctivo preukázala náklady. Naznačil, že niektorí tak neurobili, a preto je namieste kontrola. Hovorí, že náklady na zriadenie jedného odberného miesta boli v hodnote pár sto eur, nie desiatok tisíc. Starostovia, ktorým záleží na ochrane zdravia obyvateľov, podľa neho určite financie našli.



Vyjadril sa tiež k ankete expremiéra Petra Pellegriniho (Hlas-SD) o predčasnom ukončení volebného obdobia vlády. "Čo je to za anketu, keď tam môžete do aleluja hlasovať," poznamenal. Pripomenul, že v ankete OĽANO spred volieb bolo zabezpečené, aby nemohol jeden človek hlasovať viackrát. Poukázal na to, že Pellegrini bol v minulosti digitálnym lídrom. "Šuflikanti sa tu hrali, že sú digitálni lídri," uviedol s tým, že tak vyzerala aj digitalizácia.



Na adresu referend o predčasných voľbách avizovaných opozíciou uviedol, že ak vyzbierajú podpisy, drží im palce. Ide podľa neho o ústavné právo občanov. Pripomenul, že v minulosti navrhoval zníženie kvóra pri referende, vtedajšia koalícia to však odmietla. "Teraz sa budú hrajuškať s anketou, potom sa budú hrajuškať s referendom," podotkol s tým, že na referendum zrejme aj tak nepríde dosť ľudí.