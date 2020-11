Premiér: Odhalili sme 38.359 nakazených z 3,6 milióna testovaných

Bratislava 2. novembra (TASR) – Počas víkendového (30. 10. – 1. 11.) plošného testovania odhalili 38.359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3.625.332 ľudí. To je 1,06 percenta. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkovom rokovaní vlády.







Premiér skonštatoval, že bežne sme schopní identifikovať 2500 ľudí denne. Počas víkendu sa však podľa jeho slov podarilo výrazne rýchlejšie odhaliť najviac ľudí s najväčšou vírusovou náložou. Ak by neboli v karanténe, nakaziť by mohli ďalších zhruba 50.000 ľudí. „Práve toto je najdôležitejšie počas epidémie – veľmi rýchlym spôsobom identifikovať čo najviac ľudí, ktorí to môžu šíriť ďalej, tých karantenizovať a ochrániť takýmto spôsobom desiatky, až možno stovky tisíc ľudí,“ povedal.