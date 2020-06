Rezort zdravotníctva pokladá za nevyhnutné zaistiť pľúcne ventilácie

Bratislava 4. júna (TASR) - Zabezpečenie pľúcnych ventilácií môže pomôcť pri zvládnutí prípadnej druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Rezort tak reagoval na informáciu, že mu spoločnosť Chirana Medical zo Starej Turej dodá všetkých 300 zmluvne dohodnutých pľúcnych ventilácií.



Podľa MZ SR je práve zabezpečenie prístrojového vybavenia nevyhnutné a dôležité na prípravu na poskytnutie adekvátnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti ľuďom nielen počas pandémie nového koronavírusu. "Nákup prístrojovej techniky znamená systematické skvalitňovanie zdravotníctva. Platí to aj v prípade pľúcnych ventilácií. Ich nákupom sa v rezorte zabezpečuje dostatočné pokrytie najkvalitnejšej prístrojovej techniky potrebnej pre pacientov v prípade ochorenia COVID-19 a jeho vážneho priebehu," povedala Eliášová.



Rezort zdravotníctva tiež poukázal na to, že Slovensko je jednou z krajín, ktorá pandémiu zvládla výborne, a to napriek tomu, že predikcie pri jej nástupe neboli optimistické. Rezort prízvukoval, že z tohto pohľadu boli preventívne opatrenia nastavené striktne, ale aj veľmi správne s cieľom ochrániť zdravie Slovákov. Pripomenul, že ďalší vývoj závisí od toho, ako budú občania zodpovední a ako budú rešpektovať opatrenia.



"MZ SR ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov v SR, si tak plní základnú úlohu a povinnosť zabezpečenia dostatočného počtu prístrojov na umelú pľúcnu ventiláciu, a to v takom počte, aby každému pacientovi bola v prípade potreby poskytnutá kvalitná dostupná zdravotná starostlivosť," uzavrela Eliášová.



Finančno-technický riaditeľ spoločnosti Chirana Oskar Baranovič TASR informoval, že do konca mája vyrobili a dodali 150 prístrojov, ďalších 150 dodajú do konca júna. Poukázal na to, že napriek veľkým komplikáciám s dodávateľmi a zlyhaniam mnohých dodávok komponentov sa im darí dodávať dýchacie prístroje v súlade s dohodnutým harmonogramom. Zmluvu podľa neho uzatvorili v najkritickejšom čase (začiatkom apríla, pozn. TASR), keď nikto nedokázal s istotou predpokladať budúci vývoj, a vláda nechcela hazardovať so životmi obyvateľov.



Dodal, že spoločnosť nemala a do konca júna ani nebude mať priestor na zákazky pre zahraničných odberateľov, naplno je vyťažená zákazkou pre MZ SR. Zahraničným odberateľom sa začne venovať v druhej polovici roka. Záujem zo zahraničia je i po odznievaní pandémie, väčšina štátov si chce vytvoriť rezervu dýchacích prístrojov.